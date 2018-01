Mali: Abdoulaye Diaby - Le Malien pense qu'il est meilleur qu'avant

Au Mali, la crainte d'une année blanche pour les écoliers se fait de plus en plus sentir. Les vacances de… Plus »

Abdoulaye Diaby reste sur une série de quatre matches avec au moins un but inscrit. « Je suis bien au courant, j'espère faire monter le compteur à cinq lors du match face à l'Antwerp. Cela montre que je suis devenu plus régulier. En août, je n'aurais pas imaginé en être là maintenant. Physiquement et mentalement, je suis au top. Je joue mon meilleur football. Je dois remercier mes équipiers qui contribuent à ma belle forme. »

« L »ancien Diaby est de retour? Non, c'est le nouveau Diaby. Et il est meilleur qu'avant », répond-il dans une interview accordée au Het Laatste Nieuws. « J'ai évolué, je sens mieux les matches. »

Mieux, il devient plus régulier. Le canonnier des Aigles du Mali n'en finit plus d'affoler les compteurs en Belgique. De retour de blessure en août dernier, le transfuge du LOSC s'installe ainsi à la seconde place du classement des buteurs du championnat belge.

