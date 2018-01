Cote d'Ivoire: Indélébile, Meredic Turay ! « L'art africain, c'est l'avenir »

"Il fallait que je redécouvre d'où je viens, et c'est cette symbiose là avec les expériences que j'ai eue, que j'ai pu faire une espèce de tradi-modernité qui parle beaucoup aux gens !"

Apprécié pour sa touche colorée mêlant tradition et modernité, l'un des meilleurs artistes contemporains ivoiriens nous parle de sa nouvelle exposition « Africa Dreamer », une réelle ode à l'universalité. Un génie des temps modernes à découvrir à la Galerie 38 du 7/12/2017 au 7/01/2018.

Que ça soit dans votre travail ou votre style vestimentaire, on voit que vous avez un grand penchant pour les couleurs ?

Oui, je suis quelqu'un de très coloré, la couleur pour moi, c'est de la joie. C'est pourquoi, lorsqu'il les gens voient des couleurs Pop, ils sont plus égayés. En fait, je suis d'un esprit très positif et ça a été une démarche assez délicate car, quand tu es un jeune artiste, tu veux être plus engagé, tu veux avoir une parole. Le défi c'est d'atteindre le juste milieu, esthétiquement parlant, et que ton message colle. Ça a été un travail de longue haleine, mais avec le temps, j'ai gagné en maturité, j'ai étudié les couleurs, les différents styles, j'ai pas mal voyagé, tout cela m'a permis de faire cette symbiose qui parle aux gens. Des fois, je peux être très spontané, des fois assez précis dans mon travail, je ne mets pas de barrières. Vous savez, c'est très ennuyeux de faire la même chose, ça serait bien qu'un artiste triche un peu partout, pour découvrir un autre lui !

Comment réussir ce pari de passer un message sérieux avec une touche plus soft ?

Je pense que c'est une question d'équilibre. Il faut opter pour le juste milieu. Parlant du style, j'aime bien combattre le côté figuratif et le côté abstrait (tout ce qui est spontané et qui n'est pas forcément visible), pour obtenir ce juste milieu. Cet exercice t'apprend à mieux virer vers un message universel, du coup, esthétiquement, ça passe bien parce que t'as un équilibre. C'est une étape en fait, moi je suis passé d'un style très cartoonech à la reproduction des grands maîtres comme Picasso et Salvador Dali, pour arriver au côté très urbain, après la redécouverte de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, donc il fallait que je redécouvre d'où je viens, et c'est cette symbiose là avec les expériences que j'ai eue, que j'ai pu faire une espèce de tradi-modernité qui parle beaucoup aux gens ! Lire la suite.