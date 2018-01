Cote d'Ivoire: Art contemporain - À Ostende, Mu.ZEE a 10 ans et porte plein de voix !

Un soldat a trouvé la mort et un autre a été blessé, lors des échanges de tirs entre… Plus »

C'est dans sa nouvelle aile que l'institution présente le dialogue entre les deux peintres d'Ostende, depuis septembre 2016. Et à l'occasion de ses dix ans, Mu.ZEE continue de créer des échos. Cette fois, elle croise sa collection d'art belge avec une collection privée d'œuvres originaires de Kinshasa, autant que les temporalités et les visions. Lire la suite.

Les parois blanches de Mu.ZEE font oublier qu'elles sont des cimaises. Ainsi tangue-t-on comme sur un paquebot, et accoudé au bastingage, tout en haut du plus haut pont, on contemple l'œuvre carnavalesque d'Ensor, apercevant au loin les compositions hallucinées, hallucinantes, de Léon Spillaert.

