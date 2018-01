Congo-Brazzaville: Assainissement - La mairie de Bacongo exhume la « Journée citoyenne de salubrité »

L'administrateur-maire du 2e arrondissement de Brazzaville, Simone Loubienga, a lancé le 6 janvier au lycée Pierre-Savorgnan-de-Brazza, en présence de l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Jean Baptiste Habyalimana, l'opération de salubrité dans son entité administrative.

Il y a plus de cinq ans, le conseil départemental et municipal de Brazzaville prenait une délibération portant institution de la journée citoyenne de salubrité. Selon cette délibération, l'opération se tient le premier samedi de chaque mois, de 8h à 12h. L'objet est d'impliquer méthodiquement, de sensibiliser, organiser et encadrer les citoyens, dans la pratique collective et bénévole des activités relatives à la salubrité du cadre de vie. Il s'agit notamment du nettoyage en groupe des lieux publics, du planting ou de l'élagage des arbres le long des voies et places publiques, des activités multiformes d'éducation physique des citoyens en matière de salubrité et de l'environnement.

« Nous sommes le premier samedi du mois et il y a une délibération du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville qui fait de ce jour une journée citoyenne de salubrité. Donc, nous nous sommes dit qu'à Bacongo, nous allons mettre à exécution cette délibération. Nous allons faire la ronde de nos différents quartiers et chaque mois, nous choisirons un site que nous allons assainir, de telle sorte que cette opération soit pérennisée », a expliqué Simone Loubienga.

Ancienne élève de cet établissement, l'administrateur-maire du 2e arrondissement de Brazzaville a promis de contacter les responsables de la société Averda afin de doter ce lycée des bacs à ordures. Grand bénéficiaire de cette initiative, le proviseur du lycée Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Jean Médard Balounga, a félicité l'administrateur-maire de Bacongo et l'ambassadeur du Rwanda. « C'est une chance, si cela pourrait se répéter une fois le trimestre, nous en serons très heureux. Nous allons pérenniser cette initiative sauf qu'il nous manque du matériel, mais l'idée est là, la pensée y est, nous allons nous y mettre », a promis le proviseur.

De son côté, l'ambassadeur de la République du Rwanda au Congo a estimé que la salubrité ne coûte rien. « C'est un investissement, il faut la volonté, la mentalité. Il faut savoir que la propreté, c'est quelque chose de très beau et de très fier, cela ne coûte rien. Il suffit seulement de changer les mentalités », a souligné le Dr Jean Baptiste Habyalimana, rassurant le maire de Bacongo de sa disponibilité quant à l'accompagner dans cet exercice.

Après l'étape du lycée, Simone Loubienga et le Dr Jean Baptiste Habyalimana se sont rendus dans d'autres quartiers de Bacongo.