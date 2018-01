Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un gravement dans une attaque… Plus »

Le gouverneur de la région de Louga, Alioune Badara Mbengue, a rappelé, d'emblée, à l'ensemble des services concernés leurs engagements lors du Comité régional de développement (Crd) qu'il a présidé le 6 décembre dernier à Louga. Concernant les engagements pris par les services de l'Etat en perspective de cet évènement qui réunit des milliers de fidèles venus du Sénégal et de la sous-région, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a promis de mobiliser 50 éléments plus deux véhicules incendies pour la couverture de la Ziarra. La Police nationale a promis de mettre à la disposition du comité d'organisation un détachement de policiers pour assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. La Police a aussi invité les fidèles à éviter la surcharge des véhicules. Sur ce point, le ministre de l'Intérieur a exhorté les éléments de la Police à être intransigeants. Il leur a demandé de faire descendre tous les clients en surcharge pour éviter que l'accident tragique qui a eu lieu sur la route de Kébémer pendant le dernier Magal de Touba ne se reproduise.

