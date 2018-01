Sénégal: Rapport d'activités du ministère de l'Intérieur - La DIC en suractivité

Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un gravement dans une attaque… Plus »

185 personnes ont été déférées au parquet et 75 kg de cocaïne ont été saisis. La Dpj a procédé à plusieurs interpellations et déféré au parquet des contrevenants généralement pour atteinte aux biens ou délits liés au terrorisme », insiste le rapport.

Elle serait même en suractivité, selon le rapport, avec 2.912 dossiers pour l'année 2017. « Plusieurs affaires ont été traitées par la Dic et ont abouti à des procédures pour divers délits dont association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, appartenance à un réseau de recrutement de combattants djihadistes et trafic de drogue.

