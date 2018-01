Sénégal: Mamadou Diop, styliste - Une fibre entrepreneuriale 2.0

Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un gravement dans une attaque… Plus »

Avec des teintes unicolores, bicolores, ses créations se déclinent en prêt-à-porter ou sur mesure autour des concepts-clés : créer, organiser, valoriser, améliorer (Cova). Dans la conception de Mamadou Diop, les tenues sont simples et faciles à porter, dans un style qui allie tradition et modernité. « La simplicité est une valeur fondamentale sur laquelle nous nous basons pour nos réalisations », avance M. Diop.

Mamadou Diop est un jeune styliste aux dents longues. Titulaire d'un master en Management informatique, la création n'a pas de limite pour Diop. Après avoir travaillé dans le milieu informatique, il s'est découvert une passion pour le stylisme doublée d'une fibre entrepreneuriale. Dans un mouvement de couleurs, la lumière et la nature constituent pour lui une source d'inspiration. Son crédo, faire du noir un habit de lumière. « Des couleurs, des sourires et de la beauté traduisent au mieux ce que nous recherchons dans nos modèles », explique-t-il. Dans sa démarche artistique, il sublime la beauté et l'élégance africaine.

