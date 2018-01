Sénégal: Industries extractives - Hausse de 30,2 % de la production du ciment en octobre 2017

Suite à la hausse de 11,9 % de la production industrielle en octobre 2017, la production du ciment s'est accrue de 30,2 % par rapport au mois précédent, indique une note de l'Ansd.

Dans le secteur des industries extractives, la production, les ventes locales et les exportations du ciment se sont accrues respectivement de 30,2 %, 24,7 % et 24,4 % par rapport au mois précédent. Il en est de même pour les productions d'attapulgite, de phosphate de chaux et de phosphate qui ont également augmenté en octobre 2017 respectivement de 52,3 %, 28,1 % et 11,4 %. Concernant le secteur de l'électricité, sa production brute a enregistré une hausse de 8,0 % en octobre 2017 par rapport au mois précédent.

Cette évolution fait suite à la production industrielle globale qui a connu pendant cette période citée une hausse de 11,9 % par rapport au mois précédent. En effet, souligne l'Ansd, cette hausse de la production industrielle s'explique par les performances réalisées dans les industries mécaniques (+75,3 %), des matériaux de construction (+27,7 %), alimentaires (+13,3 %), chimiques (+8,0 %), de production d'énergie (+4,9 %) et extractives (+2,6 %). Les industries mécaniques ont ainsi enregistré au mois d'octobre 2017, une hausse de 75,3 % de leur production.

Ce résultat découle de la bonne tenue de l'activité de production de la sidérurgie (+130,7 %) et des autres ouvrages en métaux (+25,4 %), explique l'Ansd. S'agissant de l'activité des industries des matériaux de construction, elle a connu, en variation mensuelle, une augmentation de 27,7 % en octobre 2017. Cette performance réalisée dans le secteur des matériaux de construction est due à la bonification de la production du ciment sur la période sous revue. En ce qui concerne l'activité de production des industries chimiques, elle s'est relevée de 8,0 % en octobre 2017, en rythme mensuel, après une baisse observée au mois précédent. Cet accroissement de la production s'explique par l'augmentation de l'activité de fabrication de peinture et vernis (+58,1 %), d'autres produits chimiques de base (+48,4 %) et du pétrole raffiné (+36,1 %). Par ailleurs, le recul de l'activité de fabrication des produits pharmaceutiques (-9,3 %) et des produits en matières plastiques (-0,7 %) n'a pas atténué la progression de la production des industries chimiques. Quant à la production d'énergie, elle est ressortie à +4,9 % en octobre 2017, en variation mensuelle.

Cette hausse est portée par la consolidation de l'activité de production et de distribution d'électricité (+5,0 %) et d'eau (+4,6 %). Toutefois, l'Ansd note que le recul de la production dans les industries du papier et du carton (-94,2 %) et les autres industries manufacturières (-0,6 %) n'a pas pu inverser la tendance observée dans le secteur industriel. Au même moment, l'arrêt de l'activité des industries textiles et du cuir s'est poursuivi. En glissement annuel, la production industrielle s'est relevée de 15,3 %. La production totale au cours des dix premiers mois de 2017 a augmentée de 2,4 % par rapport à celle de la période correspondante de l'année 2016.