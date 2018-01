Sénégal: 7ème journée Ligue 1 - Le Casa en péril à Mbour, Diambars et Dakar Sacré-Cœur sous haute tension

Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un gravement dans une attaque… Plus »

Génération Foot n'est pas dans l'impasse. Même si le champion en titre a perdu son invincibilité depuis la journée précédente (1-2) à Kaolack devant la Sonacos, mais Génération Foot reste toujours au contact du nouveau leader. Teungueth Fc, son adversaire de la journée, est donc en danger, cet après-midi à Deni Biram Ndao, face à des locaux maîtres à domicile. Mbour PC peut aussi s'attendre à un séjour mouvementé à Saint-Louis. Face à la forteresse de la Linguère (1 seul but concédé), les Mbourois privés de leur capitaine et meilleur buteur, Benoît Toupane, annoncé en Espagne, partent diminués.

A Saly, ce sera également sous haute tension que Diambars va accueillir Dakar Sacré-Cœur dans le duel du bas de tableau. Entre les Académiciens de Saly, avant-dernier de la classe, donc relégables, et les Sicapois premier non relégables, la défaite est formellement interdite. Les deux équipes qui traversent une période de doute ont cependant réussi à limiter les dégâts lors de la précédente journée. A défaut de gagner, elles ont toutes deux réussi à ajouter le point du nul à leur compte, arrêtant ainsi l'hémorragie.

Auparavant, dans l'après-midi, l'un des chocs au sommet opposera Ngb Niary Tally à l'As Douanes. Les deux adversaires qui étaient sur une bonne dynamique, relèvent de défaite et voudraient se relancer dans la course. Notamment, l'As Douanes qui est aussi à la portée du fauteuil de leader. De l'électricité, il n'en manquerait donc pas dans ce choc du milieu de tableau.

Le Casa Sports peut donc s'attendre à un accueil difficile. C'est aussi le cas du Ndiambour qui se déplace à Dakar pour y croiser la Diaraf, autre équipe bien relancée et qui lorgne le premier fauteuil de la classe. Les Lougatois ne seront pas non plus ménagés ce soir au stade Léopold Sédar Senghor face aux Médinois relancés dans la course, malgré une progression en dents de scie.

Rien n'est peut-être pas encore joué, mais dans certaines équipes, l'heure est grave. Et c'est le cas du populaire club du Sud qui peine à décoller. C'est donc un Casa Sports sous forte pression du résultat qui va essayer de forcer le destin demain à Mbour, alors qu'à Saly, le faux pas est formellement interdit entre Diambars et Dakar Sacré-Cœur.

