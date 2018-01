Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un gravement dans une attaque… Plus »

Ainsi, les citoyens inscrits dans un département donné et devant voter hors du département sont invités à se présenter au siège de la préfecture en vue de récupérer leur carte. Le document poursuit que les citoyens enrôlés dans le même département où ils sont électeurs doivent se présenter au siège de la sous-préfecture administrant leur lieu de vote. Tout citoyen qui n'aurait pas retrouvé sa carte au terme des vérifications indiquées devra s'inscrire sur une liste de réclamation ouverte, à cet effet, dans les centres de dépôt, poursuit le communiqué du ministère de l'Intérieur qui rappelle qu'il y est fait mention des prénoms, nom, date et lieu de naissance, numéro d'identification nationale, numéro du récépissé et numéro de téléphone.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur porte à la connaissance du public que toutes les cartes d'identité nationale et d'électeur en instance de production au moment des élections ont été éditées et transmises aux autorités administratives (préfets, sous-préfets) pour distribution.

