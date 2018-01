Sénégal: Sécurité - Le Ministère de l'Intérieur annonce l'érection prochaine de 15 commissariats de police

Treize jeunes ont été tués et six autres blessés dont un gravement dans une attaque… Plus »

C'est aussi dans la dynamique de renforcer la sécurité que le ministère entend mettre en place un système de vidéosurveillance qui couvrira toute la capitale sénégalaise. Le document relève « une commande de 123 véhicules, en prenant en compte les besoins de la police qui sera dotée de 109 véhicules tactiques d'intervention ». L'augmentation du parc automobile est, selon le rapport, « au rythme de l'évolution des besoins en mobilité pour lutter efficacement contre l'insécurité et le terrorisme ». Présentant le bilan des différentes directions du ministère, le rapport revient sur la formation prodiguée à la Direction de l'Ecole nationale de Police et de la Formation permanente (Depfp). Celle-ci « assure la formation initiale des personnels de police ».

L'érection de commissariats entre dans le cadre du « renforcement du maillage sécuritaire ». Dans la capitale, Rufisque et les Parcelles Assainies qui se retrouveront avec deux commissariats chacun, mais aussi Hann-Mariste, Thiaroye, Keur Massar, Zac Mbao, Yeumbeul, Diamaguène Sicap Mbao et Guédiawaye. « A l'intérieur du pays, des commissariats seront érigés incessamment à Bignona, Nioro du Rip, Koungheul, Kanel et Vélingara », renseigne le rapport.

