Cote d'Ivoire: Retour de Yaya en équipe nationale - "Tout dépendra de l'entraîneur", assure la FIF

« J'aime mon pays et je suis libre pour la sélection nationale. Je souhaite aider la prochaine génération avec mon expérience afin que tous les Ivoiriens soient fiers », avait déclaré l'Ivoirien de Manchester City, pour annoncer son intention de chausser de nouveau les crampons sous les couleurs Orange, blanc et vert.

La Fédération ivoirienne de football (Fif) se prononce sur la volonté de Yaya Touré de revenir en équipe nationale. « Le président Sidy Diallo et moi-même avons eu Yaya Touré au téléphone. Il nous a réitéré son souhait de revenir. On lui a dit que la porte était ouverte. La sélection n'est fermée à personne. On sera content qu'il revienne », a révélé Sory Diabaté, premier vice-président de la Fif, face à la presse, le jeudi 4 janvier 2018.

