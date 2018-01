document

Chers Collègues,

En ce début de nouvel an, nous nous faisons le devoir de vous faire la synthèse de l'année écoulée et de vous brosser les grandes lignes qui pourraient nous guider tout au long de cette année sous réserve du programme que la nouvelle équipe dirigeante de la NSU vous présentera pour consolider ce que nous avons déjà entamé.

Laissez nous commencer par vous prier d'avoir une mémoire pieuse pour tous nos collègues décédés en 2017. C'est aussi l'occasion de penser au personnel militaire tombé dans différents champs de bataille sur notre territoire. Ces vaillants militaires ont accepté le sacrifice suprême de leur vie pour le retour de la paix dans notre pays. Aux familles des uns et des autres, nous réiterons notre compassion et attachement.

L'année 2017 a été caracterisée par l'abolition (187) et la réduction (une centaine) des postes. Si pour le deuxième lot concerné par la réduction des effectifs, le paiement des indemnités de séparation (Annex III) a été approuvé, le premier lot composé par les LA (interprètes) n'a pas connu le même sort non pas parce que nous ne nous étions pas battus pour eux mais tout simplement parce que certains d'entre nous avaient créé un climat délétère qui ne nous avait pas permis de mener correctement les négociations avec l'ancienne administration.

Sur le plan indivivuel, l'action de la NSU a permis d'assister et de trouver des solutions en faveur de plusieurs collègues dans divers domaines tels que le recrutement, le départ en retraite, le MIP/Cigna, Medevac, EOD, etc.

Au niveau mondial et dans le cadre d'une meilleure prise en compte de difficultés que connaissent le national staff à travers toute l'Organisation, le Sous Secrétaire Général Mr. Atul Khare avait au courant de l'année 2017 accepté d'organiser avec l'appui de FPD une rencontre entre les Représentants de national staff de toute l'Organisation et les responsables des Administrations (CMS-DMS). Ces assises tenues à Entebbe ont été sanctionnées par des recommandations qui nécessitent un suivi afin de permettre leur implémentation au niveau de la MONUSCO.

Autant nous avons remporté certaines batailles autant nous n'avons pas pu réussir à obtenir le meilleur sur d'autres : telle est la vie normale d'une association comme la nôtre. C'est donc pour nous l'occasion de remercier tous les collègues qui, de près ou de loin, ont soutenu l'action de la NSU pour l'amélioration de nos conditions de travail et de notre bien-être social. Qu'ils trouvent au travers de ce message notre profonde reconnaissance car l'efficacité de nos actions dépend éssentiellement de votre soutien et mobilisation. A ceux qui ont été déçus par l'action de la NSU, nous leur demandons de nous aider à améliorer les choses et de nous pardonner car l'oeuvre humaine reste imparfaite.

Comme vous avez pu le constater le retour du DMS Paul Buades nous a permis de relancer le processus électoral de notre Association pour lui doter de représentants dignes de votre confiance. L'année 2018 sera donc une année électorale. Nous travaillons avec l'Administration pour que ces élections se passent dans la paix de cœurs et des esprits afin de démontrer une fois de plus que le congolais est capable de s'unir pour défendre ses intérêts communs. C'est donc un appel à l'unisson que nous lançons pour que toutes les intelligences et sagesses congolaises de la Mission s'accordent sur le profil de l'équipe dirigeante que nous voulons pour la NSU afin qu'elle soit fortement représentée en vue d'affronter avec courage, détermination et efficacité les défis à venir.

La première phase de ce processus commencera la semaine prochaine avec les élections de 10 bureaux de vote (Polling Office) qui seront chargés d'organiser à partir du mois de mars les élections de nos organes exécutifs (Bureau de coordination de chaque secteur et Comité Exécutif National) conformément aux textes de la NSU. Nous exhortons une fois de plus nos collègues femmes à s'engager davantage dans ce processus pour qu'elles puissent aussi accéder à des postes de responsabilité au niveau de la NSU afin de répondre à la problématique de la parité.

L'année 2018 sera aussi celle de la continuité de grands changements au sein de la Mission (application des recommandations de la revue stratégique, mouvement des postes, implémentation des résultats de l'exercice de classification, le rétablissement souhaité du MRP et de la task force Cigna/MIP, abolition des postes, politique de sous-traitance, etc.). Nous sommes donc appelés à nous préparer pour faire face à tous ces changements dont certains affecteront directement nos vies.

La prochaine équipe dirigeante de la NSU aura la lourde et difficile responsabilité de proposer des solutions alternatives pour convaincre l'Administration et le Siège (NY) afin d'organiser une sortie honorable au bénéfice de ceux que le destin mettra une fois de plus à la porte. Après 18 ans d'existence, il est temps de mettre sur table la problématique de la nationalisation de postes et la volonté de trouver un accord avec l'Employeur sur le package lors de l'abolition de postes et sur le bénéfice d'une séparation à l amiable avec paiement des indemnités pour les collègues qui ont au moins 10 ans de loyaux services rendus à l'Organisation.

C'est également au courant de cette année 2018 que nous organiserons l'enquête salariale générale pour faire une évaluation sur nos salaires actuels en rapport avec l'environnement socio-économique de la RDC. Nous ne doutons pas que ce travail qui sera mené par nos experts congolais, nous rapportera des conclusions positives allant dans le sens d'augmenter nos salaires et ainsi améliorer nos conditions de vie et de travail.

Nous ne devons pas, sous prétexte d'avoir fait beaucoup, en rester là. Nous devons continuer à travailler davantage non seulement pour la NSU mais aussi pour le mandat de la Mission. Chacun de nous a la possibilité d'influencer positivement le sort de la NSU et de celui de la Mission. Pour y parvenir, nous avons besoin de tout le monde dans le respect de nos divergences et différences.

Nous ne pourrons pas terminer ces mots sans remercier le Représentant Spécial Maman Sidikou pour le travail abattu durant son mandat à la tête de la MONUSCO et saisir cette occasion pour saluer le retour de Madame Leila Zerrougui sous sa nouvelle casquette de la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC.

Nous nourrissons le voeu ardent de la voir (elle et toute l'équipe du leadership de la Mission) s'impliquer dans le dialogue social devant exister entre la NSU et la Mission pour l'intéret de l'Organisation et celui du national staff.

Que cette nouvelle année nous apporte ainsi la paix, la santé, le bonheur, la sagesse/intelligence et la réussite dans tout ce que nous entreprendrons.

Au nom de tous les animateurs de la NSU, nous vous présentons à vous et à vos familles nos voeux les meilleurs pour l'année 2018.

RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES.

Pour la NSU

Eric Blanchard Jibikila

Executive Committee