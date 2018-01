Madagascar: Cyclone - Ava balaie l'Est

Le cyclone tropical Ava a rasé la partie Est de l'île. Il est resté un bon bout de temps à Toamasina.

« Nous sommes dans une situation grave! », a indiqué une autorité à Toamasina, joint au téléphone, vers le début de la soirée où le vent soufflait encore très fort. Le cyclone tropical Ava a dévasté plusieurs quartiers de la côte Est de l'île. Ses vents et rafales ont déraciné des arbres, des poteaux électriques. Accompagnés de pluies, ils ont décoiffé plusieurs habitations et endommagé des bâtiments administratifs à Toamasina I et à Sainte-Marie. La mer a emporté une dizaine de cases d'habitation à Soanierana Ivongo. L'eau de pluie a par ailleurs inondé les bas quartiers dans la région Atsinanana, comme à Andranomadio. A Brickaville, les habitations au bord du fleuve sont inondées et un homme est porté disparu depuis jeudi, Il a été emporté par le courant de la rivière. Mercredi, une femme a succombé, en étant emportée par l'eau à Ampasimbe-Onibe, selon le rapport de l'adjoint du district de Toamasina II. Selon le bilan provisoire du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (Bngrc), neuf cent personnes ont été déplacées dont les trois cent se trouvaient à Antananarivo. Deux mille individus ont été évacués préventivement à Brickaville. Cinq infrastructures scolaires ont été détruites à Fénérive-Est et Toamasina II, beaucoup d'infrastructures publiques ont été endommagées et la coupure d'électricité a persisté jusqu'à la soirée.

Ava est resté plusieurs heures à Toamasina. En atterrissant à Ambalamanasy, dans le district de Toamasina II vers 13 heures hier, il n'a atteint le district de Brickaville qu'à 17 heures, selon la direction générale de la Météorologie. Jusqu'à minuit, hier, Ava a été encore localisé à Brickaville.

Difficulté

Les habitants se sont plaints du retard de l'intervention. « Nous n'avons bénéficié d'aucune aide jusqu'à présent, alors que l'eau a déjà envahi nos habitations », lance Miora Randrianaritiana, une jeune femme qui a vu les toits de sa maison s'envoler et ses biens arrosés par la pluie. Samuel Barthélemy Ramanana, directeur de l'Administration générale et territoriale de la Région Antsinanana souligne la difficulté des interventions. « Il est impossible d'intervenir tant que le cyclone est là. Les gens ont du mal à nous contacter, en plus, plusieurs routes sont coupées par des poteaux électriques et des arbres », explique-t-il. Les lieux qui devraient accueillir les sinistrés, comme le gymnase Soavita, sont indisponibles, leurs toits ont été emportés par le vent. Le Bngrc a beau rassuré une bonne préparation à la venue de ce cyclone, mais la réalité indique le contraire. Il manquerait de moyens. « Nous avons besoin d'une quantité colossale de carburant, du matériel comme des tronçonneuses et autres », enchaine Samuel Barthélémy Ramanana. Thierry Venty, secrétaire Exécutif du Bngrc, souligne que ces problèmes devraient être résolus par ses équipes de coordination régionale. Les autorités locales ont exprimé des besoins de vivre et de tentes.

Trajet d'Ava

Ava commence à s'affaiblir. Il est passé du stade de cyclone tropical à une forte tempête tropicale, hier à 21 heures, lorsque son centre a été localisé dans le district de Brickaville. Des vents de 110 km/h et des rafales de 155 km/h l'ont accompagné. Il s'est déplacé vers le Sud avec une vitesse de 6km/h et est prévu sortir en mer, du côté de Mahanoro ou Nosy Varika, en fin de soirée. Un avis de danger imminent 'est lancé pour les régions d'Analanjirofo, d'Atsinanana, d'Alaotra Mangoro et de Vatovavy Fitovinany. Un avis de menace est en vigueur pour Antalaha, Mandritsara, Andilamena, Tsaratanana, Anjozorobe, Manjakandriana, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Ville, Ambohidratrimo, Andramasina, Arivonimamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I-II, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohimahasoa, Isandra, Vohibato, Lalangina, Fianarantsoa Ville, Ambalavao, Atsimo Atsinanana, Ivohibe et Iakora.