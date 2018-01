Afrique de l'Ouest: Intégration - Ouaga accueille un forum sur le business dans l'UEMOA

Les 2 et 3 Mars 2018, il se tiendra à Ouagadougou la première édition de UEMOA Business Forum. La croissance de l'économie dans l'espace de l'Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA) est de plus en plus influencée par les entreprises du secteur privé notamment les PME/PMI.

Malgré les mesures incitatives et attractives, souligne un communiqué, les PME restent confronté à d'énormes difficultés pour accéder à la commande publique, distribuer leurs produits et services et se développer dans l'espace communautaire.

UEMOA Business Forum donne rendez-vous autour du thème «Accès des entreprises aux marchés et à la commande publique sous-régionale» Mettre en réseau les différents acteurs et les partenaires au développement dans l'espace communautaire UEMOA Business Forum vise à réunir dans un même espace, personnalités politiques, experts, institutions bancaires, chefs d'entreprises, investisseurs, partenaires au développement, et médias, en vue de dégager des solutions concrètes susceptibles de booster le développement de l'espace UEMOA.

Il vise également à créer un espace de promotion, de communication des mécanismes de formation, d'accompagnement, de financement et d'accès aux marchés et à la commande publique sous l'angle de l'intégration économique.

Des interventions de haut niveau et une opportunité unique de nouer des partenariats gagnant-gagnant UEMOA Business Forum gravitera autour des axes suivants : - Rencontres B to B - Ateliers, Conférences, Panels - Exposition - UEMOA Business Awards (dîner gala de remise de trophées aux acteurs du développement de l'espace communautaire) - UEMOA Business & Design Week

UEMOA Fashion & Design Week a pour objectif, la promotion de jeunes talents originaires de la zone UEMOA, la célébration de la créativité et surtout la matérialiser de l'intégration par la culture et la mode.

UEMOA Business Forum est organisé par OSD Communications sous l'égide de la Commission de l'UEMOA et le parrainage de ministère de commerce de l'industrie et de l'artisanat du Burkina Faso.