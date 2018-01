Burkina Faso: Polémique sur la création d'un haut conseil pour le dialogue social

Ce centre polyvalent, réalisé par la Croix rouge monégasque, a pour vocation de former en… Plus »

« On n'a même pas besoin d'une multitude d'institutions pour gérer un pays. Si la gouvernance est bonne, on n'a pas besoin de créer autant d'institutions dans notre nation. »

Pour les responsables syndicaux, il existe déjà de nombreux cadres de dialogue entre le gouvernement et se partenaires sociaux. Windyam Zongo, le secrétaire général du syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche, estime qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la bonne gouvernance.

« Ce haut conseil viole la légalité. D'autant que la convention 98 de l'OIT [l'Organisation internationale du travail], qui donne droit d'organisation et de négociation collective, et qui a été ratifiée par notre pays, dit bien que pour avoir un haut conseil du dialogue social il faut qu'il y ait des élections professionnelles », souligne-t-il.

