Burkina Faso: Police de l'eau au Plateau central - Trois agents assermentés ont pris fonction

Dans le cadre de la mise en œuvre du service de police de l'eau dans la région du Plateau central, trois agents assermentés ont prêté serment, le vendredi 29 décembre 2017, au Tribunal de grande instance de Ziniaré.

Afin d'assurer la protection et une bonne gestion de la ressource eau, la région du Plateau central s'est dotée d'un service de police de l'eau. Ainsi nommés en novembre passé, Issaka Compaoré, Kadiatou Koudbi, Laetitia Koala et Moctar Ouattara ont juré, le 29 décembre 2017, au Tribunal de grande instance (TGI), de Ziniaré de loyalement remplir leurs fonctions, d'exécuter les instructions des magistrats du parquet, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à leur connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction, d'observer les devoirs qu'elle leur impose et de se conformer aux lois et règlements.

Le procureur du Faso près le TGI de Ziniaré, Abdou Fatao Ouédraogo a précisé que conformément aux textes, avant d'entrer en fonction, les agents désignés prêtent serment devant le Tribunal de grande instance territorialement compétent, du ressort de leur service. La présidente du TGI de Ziniaré, Fati Kaboré, après avoir reçu les serments des agents de la police de l'eau, les a renvoyés à l'exercice de leurs attributions.

Les agents qui ont ainsi prêté serment sont désormais investis des pouvoirs de police administrative et de police judiciaire dans leur domaine spécifique qui est la ressource eau.

C'est pourquoi, le procureur du Faso leur a lancé cet appel: « Je vous invite à faire preuve de beaucoup de professionnalisme dans l'accomplissement de vos tâches, tout en gardant à l'esprit le sens de la mesure et le réflexe du compte rendu car le secret de toute bonne œuvre réside, pour une grande part, dans la qualité de la communication avec son partenaire », a-t-elle recommandé.

Conscients des défis à relever dans l'exercice de leurs attributions, les nouveaux agents assermentés ont dit compter sur le soutien de tous pour réussir leurs missions. La police de l'eau est une police spéciale dont les missions sont la prévention, le contrôle et la répression dans la mise en œuvre de la législation en matière de gestion de la ressource eau.

Les missions de police de l'eau sont assurées par des officiers et agents judiciaires, les agents de la police municipale, les agents assermentés des services de l'Etat chargés de la santé, de l'environnement, des eaux et forêts et de l'eau. C'est cette dernière catégorie d'agents qui a été concernée par la présente prestation de serment.