Sénégal: Massacre de Borofaye - Le Grand Parti indigné

Après l'attaque qui a fait 13 morts en Casamance samedi 6 janvier, beaucoup de zones d'ombres perdurent. On ne… Plus »

Le Grand Parti "présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à toute la Nation sénégalaise tout en souhaitant un prompt rétablissement aux [6] blessés".

"Face à cette situation, nous en appelons à la responsabilité du Président Macky Sall et de son gouvernement pour engager sine die, avec sérénité et esprit républicain, les concertations appropriées avec toutes les forces vives de la Nation pour le retour de la sécurité et de la paix définitive en Casamance", poursuit le communiqué.

Le Grand Parti estime que "de tels agissements ne doivent pas rester impunis" et "exige du gouvernement de prendre d'urgence toutes les mesures idoines afin de rechercher et de mettre hors d'état de nuire les auteurs de tels actes pour que force reste à la loi".

