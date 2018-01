Afrique du Nord: Migrants - Nouveau naufrage en Méditerranée alors que le flux a ralenti

Donc... il y a eu un coup d'arrêt assez brutal et qui a duré bien plusieurs semaines, alors que traditionnellement c'est le moment où vous avez un maximum de réfugiés, puisque c'est le moment où la mer est la plus clémente, si je peux dire ».

Donc tout le monde est debout et la plupart des morts sont des enfants, qui sont donc plus petits que les autres, qui respirent les vapeurs d'essence, qui n'ont pas assez d'air pour respirer... »

Quelquefois - hélas - on a eu aussi des morts, puisque ces bateaux sont surchargés. Non seulement ils sont précaires, mais ils sont surchargés.

« Ce sont des bateaux faits n'importe comment, pour flotter quelques heures... qu'il s'agisse de gonflables ou d'embarcations en bois, etc. Par exemple, pour les gonflables, vous avez des planches qui sont mises en dessous pour que les gens puissent tenir debout dessus, avec les clous qui dépassent. Et à chaque fois on a des blessés.

