Sénégal: La transparence, "un élément fondamental et indispensable" pour la durabilité de la pêche (CAOPA)

La plus grande partie de ce poisson sert à nourrir les populations locales. Plus de 200 millions d'Africains dépendent du poisson comme principale source de protéines et de vitamines", ont conclu les responsables de la CAOPA, dont le siège est basé à Mbour (ouest).

Cette rencontre de trois jours sera aussi un cadre pour discuter sur les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts du Fonds des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO).

La CAOPA, en phase avec cette orientation, et partie prenante de cette initiative, a décidé d'organiser un atelier à partir du 13 janvier prochain à Conakry, en Guinée. Elle veut le placer dans cette dynamique en invitant les participants à réfléchir sur la manière dont ce Groupe national multipartite pourrait se former.

Selon le document, la FiTI établira un "comité multipartite international" avec une représentation égale des gouvernements, du secteur de la pêche, de la société civile et des parlementaires. Elle établira les principes, les critères de transparence et des directives de procédure.

Mbour — La transparence constitue "un élément fondamental et indispensable" du développement durable, générateur de richesses et d'une prospérité partagée par tous, estime la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA).

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.