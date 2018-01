Togo: Résurrection des Messagers de Fiokpo, statu quo au sommet !

Si au classement des buteur, Koudagba de l'ASCK rejoint Hunlédé Kissimbo de l'AS Togo Port en tête avec 7 buts chacun, au classement général du championnat, les nuls réalisés par l'AS Togo Port, Gomido et US Koroki n'ont pas permis de chambouler la donne. Le statu quo est maintenu avec toujours Sémassi leader malgré sa défaite.

Mais ce dimanche, explosion de joie à Womé. Recevant pour l'occasion de la 10ème journée Anges de Notsé, les Messagers ont fait montre d'une grande aisance en s'en sortant avec 4 buts inscrits pour 0 encaissé. C'est un succès dont la conséquence directe est de revoir Maranatha en position de premier reléguable et à une unité du 1er non reléguable.

