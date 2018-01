Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Coupe de France)

Bradley Mazikou (Dunkerque-Metz), Iloki et Moutoussamy (Senlis-Nantes) et Faitout Maouassa (Rennes-PSG) seront également sur le pont. Contrairement à Christian Madédé, non convoqué contre Valenciennes.

Suite de ces 32e de finale ce dimanche avec notamment Granville-Bordeaux et les retrouvailles de Douniama avec Gourvennec, qui l'avait lancé à Guingamp. Et le match Angers-Lorient, avec Prince Oniangué dans le groupe du SCO.

Nancy, avec Tobias Badila titulaire dans l'axe, mais sans Ryan Bidounga, blessé, est éliminé par Lyon (2-3). Mais les Nancéiens, à la peine en Ligue 2, ont bien résisté face aux Gones : après avoir égalisé, ils ont mené 2-1 jusqu'aux deux buts de Marcelo et Cornet (87e et 94e). En début de match, Badila ne peut empêcher l'ouverture du score de Fekir. Battu dans les airs lors de la remise de Cornet pour Marcelo (87e).

