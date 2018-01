Afrique de l'Est: Migrations - Le Soudan annonce la fermeture de sa frontière avec l'Erythrée

De toute façon, cette zone est «poreuse et dont on voit mal comment les forces soudanaises pourraient la contrôler », conclut Marc Lavergne.

Aussi est-il « fort possible, comme on a l'Erythrée, qui est alliée du Qatar, le Soudan veille montrer aux Emirats arabes unis et à l'Arabie saoudite qu'il est de leur côté dans la guerre contre le Yémen.

Mais l'Erythrée est également un « élément de trouble dans la région et un élément de menace sur la mer Rouge et sur l'Arabie saoudite», poursuit le chercheur.

Des milliers d'Erythréens traversent illégalement la frontière soudanaise via l'Etat de Kassala pour rejoindre ensuite la côte méditerranéenne et tenter la traversée périlleuse vers l'Europe. « La France a entamé des négociations pour tenter de faire jouer au Soudan le rôle de centre de rétention - je dirais - des migrants», explique à RFI Marc Lavergne.

