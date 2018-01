Burkina Faso: Grand prix national de la chanson traditionnelle - Marie Gayéri sur la haute marche du podium

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) a organisé, vendredi 29 décembre 2017 à Ziniaré, la finale du Grand prix national de la chanson traditionnelle, catégorie vedette. Cette édition 2017 a été remportée par Marie Gayéri de la région de l'Est.

Dans le but de promouvoir les différentes facettes de la culture burkinabè, le ministère en charge de la Culture a initié depuis 1997, les Grands prix nationaux dont celui de la chanson traditionnelle.

Cette compétition vise à « valoriser les productions de la musique traditionnelle, encourager et inciter les chansonniers à réaliser de nouvelles œuvres sur des thématiques bien précises, donner plus de visibilité aux œuvres produites et enfin créer une saine émulation entre les artistes évoluant dans le domaine de la chanson traditionnelle ».

Placée sous le thème « Rôle de l'artiste dans la cohésion sociale », cette présente édition s'est déroulée en trois phases. Une première phase de présélection a permis de retenir dix troupes sur vingt-quatre présentées. La deuxième phase a permis d'apprécier sur scène les dix troupes présélectionnées afin de retenir cinq pour la phase finale qui a constitué cette troisième étape.

Et c'est Ziniaré, la capitale régionale du Plateau central, qui a été retenue pour abriter cette phase finale du Grand prix national de la chanson traditionnelle.

Le 2e adjoint au maire de la commune de Ziniaré, Mouni Zongo, s'est réjoui du choix de sa cité pour abriter un tel évènement. Tout en reconnaissant la pertinence du thème, pour M. Zongo: « De par sa position, l'artiste est un acteur majeur dans la préservation de la paix sociale.

Mieux, les chansonniers contribuent non seulement à la préservation de la mémoire collective mais aussi à la transmission du patrimoine musical ». Et le ministre Issouf Sawadogo de renchérir: « Tribune de valorisation du patrimoine culturel de notre pays et de promotion de ses artistes, l'évènement, au fil des ans, ne cesse de démontrer son utilité au regard de l'impact au sein des artistes.

En effet, beaucoup d'artistes burkinabè évoluant sur la scène musicale, catégories et genres confondus, se sont révélés grâce à ce canal », ajoutant : « Mais le constat de nos jours est que notre jeunesse, le public en général, s'adonne de plus en plus à la consommation de la musique étrangère au détriment de la musique burkinabè.

De ce fait, il est de notre devoir d'inciter le grand public à la consommation de notre musique, en particulier la musique traditionnelle car elle constitue l'un des puissants vecteurs de notre identité culturelle ».

Cette grande finale a mis en compétition des vedettes de la chanson traditionnelle: Awa Yigo/Coulibaly de la région des Cascades, Limata Ouédraogo de la région du Centre, Marie Gayéri de la région de l'Est, Miamba David Ouali de la région de l'Est et Lengha Thérèse de la région du Centre-Est.

Les membres du jury se sont basés sur la performance vocale, l'orchestration, la présence scènique, l'expression musicale pour apprécier les vedettes.

Après les épreuves, le palmarès a été le suivant:

1re avec 16,66/20, Marie Gayéri qui remporte le grand prix d'une valeur d'un million de FCFA et une attestation;

2e , Lengha Thérèse avec 14,66/20 qui a reçu 750 000 FCFA et une attestation;

3e , Miamba David Ouali avec 14,16/20 qui empoche la somme de 500 000 FCFA plus une attestation;

4e , Limata Ouédraogo avec 13,33/20 qui repart avec la somme de 300 000 FCFA plus une attestation et Awa Yigo/Coulibaly, 5ème avec 12,83/20 qui reçoit 200 000 FCFA et une attestation. Le niveau de prestation des vedettes a été jugé satisfaisant par les membres du jury.