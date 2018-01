Burkina Faso: 10km de Ouagadougou/ 2e édition - Les inscriptions sont ouvertes

Ce centre polyvalent, réalisé par la Croix rouge monégasque, a pour vocation de former en… Plus »

Le droit d'inscription est de 1000F CFA pour le 10km et de 2000F pour une équipe de 6 dont 3 filles et autant de garçons pour la compétition de 6km des scolaires.

Aussi, le comité d'organisation prévoit organiser un village de la course le samedi 13 janvier, la veille de la compétition. Tout comme l'année passée, une compétition de 6km intéressera les jeunes scolaires. Les inscriptions ont débuté et se poursuivront jusqu'au 13 janvier au centre Bushido Ryu de feu colonel Jean Simporé sis au 1200.

La première tranche concernera les personnes âgées de 18 à 39 ans, la deuxième mettra en compétition les âges compris entre 40 et 49 ans, et le troisième tranche, les plus de 50 ans. Comme autres innovations, les primes ont été revues à la hausse. Le premier par exemple passe de 60 000 francs à 150 000 francs CFA. Par ailleurs tous les participants seront récompensés d'une médaille et un tee-shirt.

