Ile Maurice: Agence de recrutement - Talent on Tap à l'affût des talents

Talent on Tap. C'est le nom de la première agence de recrutement de Ravish Pothegadoo, 36 ans. Elle sera inaugurée vers mi-janvier. Le directeur et fondateur explique que le but est de pourvoir fournir à des entreprises un service de recrutement rapide et efficace à un prix raisonnable.

«Nous comprenons que recruter les meilleurs talents est vital pour la croissance d'une entreprise. Cela peut toutefois être un processus qui prend du temps», soutient le jeune entrepreneur.

Avant de se lancer à son compte, le trentenaire a travaillé pour plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine. Il a été General Manager chez Careerhub, Recruitment Lead chez Accenture et Associate Manager chez Capfor. «J'ai travaillé pendant plus de cinq ans dans le domaine des ressources humaines et du recrutement», indique-t-il.

Sourcing et headhunting

Ses études, il les a faites en partie en France, où il a suivi des cours de droit pendant deux ans. Puis, il les a terminées à Maurice en obtenant une licence de gestion, droit et comptabilité à la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (diplôme de l'IAE de Poitiers).

Pour le démarrage, Talent on Tap propose deux types de service : le sourcing des CVs et le headhunting. Le sourcing concerne l'identification des candidats potentiels qui correspondent à un profil ciblé. Cela implique un processus distinct de recherche de profils en ligne en utilisant des techniques comme les chaînes booléennes (NdlR, relatives aux théories de George Boole) avec des mots-clés pertinents.

«Nous veillons à parcourir un maximum de bases de données sur de potentiels candidats avant de fournir les meilleurs talents. Nous disposons également d'un excellent réseau de contacts et profils sur LinkedIn et d'autres réseaux sociaux», annonce Ravish Pothegadoo.

Attirer les plus talentueux

Talent on Tap fournit également un service de headhunting. C'est une approche directe et personnalisée faite auprès d'un profil où une expertise particulière est recherchée, tout en procédant avec le plus haut degré de discrétion. «Nous sommes fiers de notre capacité à traquer efficacement et à attirer les candidats les plus talentueux. Notre processus commence par une meilleure compréhension de l'entreprise et de la culture de l'entreprise», souligne Ravish Pothegadoo.

De ce fait, Talent on Tap procède par étapes avant de proposer un candidat. Des tests techniques, psychométriques et des évaluations comportementales sont, ainsi, faits auprès des candidats potentiels. Ensuite, l'agence propose les meilleurs profils après une prise de référence. Elle aide ainsi les entreprises à s'entourer des meilleurs talents, tout en permettant aux professionnels de bâtir des carrières gratifiantes.