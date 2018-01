Ile Maurice: Eurovision 2018 - Jane Constance en lice pour représenter la France

Elle fait partie des 18 finalistes en lice pour représenter la France à l'Eurovision en mai. Elle, c'est Jane Constance, la gagnante de The Voice Kids 2 et artiste de l'Unesco pour la paix.

La jeune fille se dit «fière de faire partie de l'aventure Destination Eurovision 2018». Et déclare qu'elle compte se «battre pour représenter la France, pays de son coeur». Si Jane Constance est choisie, elle interprétera en exclusivité le morceau Un jour j'ai rêvé.

Destination Eurovision 2018 est, en fait, un télécrochet lancé par France 2 pour choisir celui ou celle qui représentera la France à l'Eurovision. Le jury est composé de la chanteuse québécoise Isabelle Boulay et les chanteurs Christophe Willem, l'un des gagnants de Nouvelle Star, et Amir, qui avait participé à The Voice France. L'émission sera présentée par Garou.

Les demi-finales auront lieu les 13 et 20 janvier. C'est le 27 janvier que l'identité du gagnant sera connue, au terme du vote du public lors de la retransmission en direct de Destination Eurovision.

Parmi les 18 finalistes, on retrouve d'anciens participants à l'émission de TF1 The Voice, dont Igit, Emmy Liyana et Lucie Vagenheim.