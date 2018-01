Ile Maurice: Tunnels du Caudan - «Les travaux de rénovation débutent fin janvier», dit Naila Hanoomamjee

Le «samedi noir» restera à jamais gravé comme un horrible souvenir dans la tête de Florinda Seechurn. Elle emprunte souvent «le tunnel de la mort», avec la peur au ventre, l'estomac noué par la tristesse et l'angoisse. «Les inondations sont causées à cause des déchets que tous les gens jettent ici et là. Avant, ce n'était pas comme ça et le problème n'a toujours pas été résolu», s'indigne la jeune femme.

Maryvonne Soccalingum emprunte le tunnel pour se rendre au travail chaque jour. «J'emprunte ce passage sous terrain depuis 13 ans et avant 2013, il n'y avait jamais eu de souci. Je pense que ça doit être quelque chose de précis qui a causé tout cela car depuis, l'eau ne cesse de s'y infiltrer à chaque grosse averse.» Elle dit ne pas avoir peur. N'empêche, «on repense forcément à cette tragédie lorsque le temps se gâte et que le niveau d'eau commence à grimper à travers l'île... »

Heureusement, dit-elle, que «nivo dilo pa'nn monté sann fwa-la». Surtout qu'elle doit y rester toute la journée. «Inn gagn lord bizin stand by. Bé nou travay sa non, bizin fer tansion pou ki dimounn pa glisé... »

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.