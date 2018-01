Ile Maurice: Leur maison a brûlé le 31 décembre - Les Lagaillarde veulent retrouver une vie décente

Pendant que d'autres célèbrent encore l'arrivée de la nouvelle année, eux n'ont pas du tout le cœur à la fête. Les Lagaillarde sont désemparés après qu'un incendie a ravagé leur maison, sise à Quinze-Cantons, Vacoas, durant la journée du 31 décembre...

Depuis, cette famille, composée de trois adultes et quatre enfants âgés d'un an et demi, de 8 ans, 15 ans et 16 ans, se retrouve à la rue. Le Nouvel an, ils l'ont passé dans la douleur. Leurs démarches pour trouver un abri sont restées vaines jusqu'ici. Les grosses averses qui se sont abattues sur le pays ces derniers jours n'ont fait qu'ajouter à leurs malheurs.

Ils font, pour le moment, le va-et-vient chez des proches. Malgré la générosité de ces derniers, ce ballet ne pourra continuer longtemps... Françoise Lagaillarde, 46 ans, sait bien qu'elle doit impérativement trouver un toit pour les siens. «Il ne nous reste plus rien. Les vêtements des enfants, toutes nos affaires sont partis en fumée», confie l'employée de maison, qui suffoque sous le poids des problèmes.

L'origine de l'incendie demeure inconnue pour l'instant. En fait, la famille allait célébrer le réveillon chez des proches à Curepipe lorsque le sinistre s'est produit. «Ma sœur a commencé à crier au téléphone pour me dire que le feu avait éclaté dans la maison. Je n'ai pas compris sur le coup et elle m'a rappelée et a commencé à pleurer», explique Karen, une des filles de Françoise.

«Mon petit-enfant, âgé de 4 ans, était à l'intérieur. Heureusement qu'on a pu le sauver», renchérit Françoise. «Nous venions de faire des courses, d'acheter des vêtements neufs... Tou fini alé... » Depuis le sinistre, la famille a reçu de l'aide de quelques bons Samaritains. L'objectif, désormais : trouver une maison afin de se reconstruire une vie décente.