Burkina Faso: Le corps diplomatique au président du Faso - « Vous pouvez toujours compter sur les amis du Burkina »

Le corps diplomatique a présenté ses vœux de nouvel an au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le vendredi 5 janvier 2018, au palais de Kosyam.

Le corps diplomatique n'a pas dérogé à la tradition en ce début d'année 2018. Il a présenté, le vendredi 5 janvier 2018, au palais présidentiel à Ouagadougou, ses vœux de paix, de santé, de prospérité, de bonheur et de bien-être au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à sa famille, au gouvernement et au peuple burkinabè.

Ce rituel a également été une occasion pour le corps diplomatique de passer en revue les faits qui ont marqué le Burkina Faso en 2017 et d'envisager des perspectives pour 2018.

Pour le représentant des organisations interafricaines, par ailleurs représentant de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Reine Ayeva Broohm, 2017 a été une année difficile pour le Burkina Faso, marquée notamment par plusieurs attaques terroristes.

Elle a salué la mémoire des victimes de la barbarie et exprimé la solidarité des organisations interafricaines au peuple burkinabè. En dépit de ce contexte sécuritaire difficile, Mme Broohm a dit avoir constaté une relance de l'activité économique grâce au leadership du président du Faso et au Plan national de développement économique et social (PNDES).

Dans le même sens, le représentant de la FAO, Aristide Ongone Obame, a salué l'engagement du président Kaboré à rétablir la paix dans le Sahel. Pour lui, l'espoir est permis au regard des recommandations du forum sur la sécurité, la mise en place du Programme d'urgence pour le Sahel.

Il a invité le président du Faso à maintenir le train des réformes. « Il est impérieux d'agir pour la population, notamment en faveur des jeunes », a-t-il indiqué. L'inauguration de la centrale solaire de Zagtouli est un autre motif d'espoir, selon lui, pour le Burkina Faso.

« La fronde sociale et toutes les formes d'incivisme montrent que les attentes des Burkinabè sont fortes », a averti Aristide Ongone Obame. Le représentant de la FAO a rappelé le déficit alimentaire que connaissent 17 provinces du pays. « Votre deuxième année de magistère n'a pas été un long fleuve tranquille », a constaté le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du royaume du Maroc, Farhat Bouazza.

2018, une année porteuse d'espérance

Il a condamné avec « la plus grande fermeté » les attaques terroristes qu'a connues le pays des Hommes intègres. Le diplomate du royaume chérifien a fait remarquer que les populations insurgées ont beaucoup d'espoir, et leurs grandes attentes rendent difficile une hiérarchisation des priorités.

Toutefois, l'année 2018 est, selon lui, porteuse d'espérance. Il en veut pour preuve les progrès enregistrés en 2017 sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, la création de la force conjointe du G5 Sahel. L'ambassadeur Bouazza s'est réjoui du taux de croissance de 6, 4% enregistré par le Burkina Faso en 2017.

Pour lui, cette embellie n'est pas un fait du hasard. Le secteur de l'énergie, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, l'éradication en cours des écoles sous paillotes y ont contribué. Il a salué les efforts déjà consentis et a rassuré le président Kaboré qu'il peut toujours compter sur les amis et partenaires du Burkina Faso qu'ils sont.

En réponse, Roch Marc Christian Kaboré a reconnu que l'année écoulée a été éprouvante pour le monde en général et pour le Burkina Faso en particulier. « Les forces du mal n'ont eu de cesse de nous attaquer, faisant de nombreux morts et blessés qui porteront à vie les séquelles physiques et psychologiques de ces actes ignobles », a-t-il regretté.

Il a rappelé qu'une lutte implacable a été engagée avec les pays membres du G5 Sahel contre le terrorisme, l'extrémisme violent et les trafics de tous genres.

Il s'est réjoui de l'affaiblissement des groupes terroristes au Moyen-Orient mais a dit craindre leur repli au Sahel. Le chef de l'Etat a indiqué que la solidarité véritable, fondement de la communauté internationale n'a pas toujours été effective. « Il nous est arrivé de manquer d'anticipation, souvent de promptitude et d'audace.

Les cas des migrants qui tentent désespérément et au péril de leur vie, de rejoindre l'Europe pour un prétendu mieux-être et ces Africains vendus en tant qu'esclaves dans le désert libyen rappellent à nos Etats leurs devoirs », a-t-il déclaré.

« Plus que jamais, nous devons tarir les sources des ignominies, par l'augmentation quantitative et qualitative de l'offre éducative et de formation, la création d'emplois », a suggéré le chef de l'Etat.

Roch Marc Christian Kaboré a déclaré qu'un combat sans merci doit être engagé pour l'environnement et réitéré la validité de l'Accord de Paris. Il a, à son tour, formulé, des vœux de santé, de bonheur et de prospérité dans un monde de paix à la communauté du corps diplomatique résidant au Burkina Faso.