La Commission nationale de contrôle des pesticides (CNCP) a tenu le 29 décembre à Koudougou, sa 22ème session ordinaire. La session avait à son ordre du jour, l'examen et l'adoption des comptes rendus de la 21ème réunion ordinaire des sous- commissions et de la CNCP, l'examen et l'adoption de l'état de mise en œuvre des recommandations de la 21ème session de la CNCP et enfin la validation des résultats des travaux des sous-commissions spécialisées.

La commission nationale de contrôle des pesticides est un cadre technique de concertation, d'orientation, d'exécution et de mise en application au plan national des textes législatifs et règlementaires, des décisions du Comité sahélien des pesticides (CSP) et du gouvernement burkinabè dans le domaine de la gestion rationnelle et sécurisée des pesticides.

Aussi, dans l'optique d'une gestion écologiquement rationnelle et sécurisée des pesticides en vue d'améliorer et d'intensifier durablement les productions agricoles pour une sécurité alimentaire, la Direction de la protection des végétaux et du conditionnement (DPVC) qui abrite le secrétariat permanent organise deux sessions techniques de la CNCP par an pour la mise en œuvre au plan national des décisions du comité sahélien des pesticides (CSP) et du gouvernement burkinabè. Ainsi, la 22ème session en plus de l'examen des différents documents, avait pour objectif principal de renforcer le système de gestion des pesticides au plan national.

Du déroulement de la session, les travaux des quatre sous-commissions spécialisées ont été passés en revue. Il s'agit de la sous-commission vérification qui est chargée du suivi et de l'application de la règlementation sur les pesticides au Burkina Faso, de l'étude des dossiers de demandes d'agrément, etc. ; de la sous-commission contrôle chargée du contrôle de la qualité des pesticides, de leur efficacité biologique et écotoxicologique y afférents, du suivi et de l'évaluation des résolutions du CSP, de la sous-commission gestion chargée de vérifier l'enregistrement des pesticides autorisés, des pesticides à usage règlementé ou interdit, de vérifier les conditions de stockage des pesticides périmés, de contrôler la destruction des emballages vides de pesticides, d'émettre un avis sur les questions liées à la pollution de l'environnement et enfin la sous-commission fraude chargée de lutter contre l'introduction frauduleuse des falsifications ou contrefaçons des pesticides, de faire engager des poursuites judiciaires contre les contrevenants de la loi sur les pesticides.

Dans le cadre donc de ses activités régaliennes, la CNCP a durant l'année 2017, mené plusieurs activités qui contribuent efficacement à une bonne gestion des pesticides dans notre pays.

On peut citer entre autres, l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina Faso, la tenue de deux sessions ordinaires de la CNCP, la tenue de la première session ordinaire des Comités régionaux de toxicovigilance des pesticides (CRTP), la formation de leurs membres, la réalisation de l'opération de contrôle inopiné des pesticides dans quatre régions (Est, Centre-Est, Centre-Sud et Centre-Ouest) avec l'appui des forces de défense et de sécurité notamment la gendarmerie et la police nationale ayant permis de saisir quinze tonnes de pesticides ; le contrôle en frontière de 3 000 tonnes de pesticides avec la saisie et le refoulement de 135 tonnes de pesticides non homologués.

Au regard des résultats obtenus au cours de l'année 2017, le directeur de la production des végétaux et du conditionnement, Dieudonné Ouédraogo, représentant le directeur général des productions végétaux ainsi que le secrétaire général de la région agissant au nom du président de la CNCP ont tous salué l'engagement des acteurs sur le terrain.

Toutefois, ils encouragent les acteurs de terrain à redoubler de vigilance au regard des multiples tentatives de rentrée de pesticides non homologués. Selon le SG de la région du Centre-Ouest, Sayouba Sawadogo, en effet, malgré les efforts déployés par le gouvernement, la fraude sur les pesticides prend de l'ampleur.

A cela s'ajoutent l'usage abusif des herbicides, l'usage détourné des pesticides dont les conséquences sont souvent désastreuses sur la santé humaine, animale et sur l'environnement.

On enregistre également l'usage des pesticides non homologués et souvent non indiqués sur les cultures maraichères causant d'importants problèmes de santé sur les consommateurs, dus en partie au taux de résidus encore élevés dans ces produits. Face à cette situation, il y a nécessité d'intensifier l'information, la sensibilisation et la formation de tous les acteurs ont émis les autorités lors des travaux.