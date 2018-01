Algérie: En grève, les médecins résidents manifestent contre le service civil

Le point de revendication principal, c'est le service civil. Un service obligatoire, pendant au moins deux ans et, souvent dans une région éloignée. Pour Zahra Hafiri, une autre membre du Collectif autonome des médecins résidents, le problème est le caractère obligatoire du service civil : « On refuse le service civil, dans sa forme actuelle, partant du principe que tant qu'il reste obligatoire, on ne peut parler de mesure incitative et on ne peut pas parler de nouvelle forme du service civil puisque tant que le caractère obligatoire est là, ça ne changera pas. »

Hamza Boutaleb, l'un des membres du Collectif autonome des médecins résidents, déplore la façon dont la rencontre avec le ministre s'est déroulée. « Nous avons été en réunion avec le ministre de la Santé. Mais on ne peut pas appeler ça une réunion. Ça a duré 15 minutes, c'est le ministre qui a parlé. Le collectif n'a pas eu la parole et n'a pu expliquer ses revendications ».

