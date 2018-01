Burkina Faso: Promotion des PME - L'Etat et les promoteurs liés par une charte

Sous l'égide du ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, la charte des Petites et moyennes entreprises (PME) au Burkina Faso a été signée, le vendredi 5 janvier 2018, à Ouagadougou.

Dans le but de créer un environnement incitatif pour le développement des petites et moyennes entreprises ou industries, l'Etat burkinabè et les promoteurs ont convenu d'une charte des PME.

Elle définit le cadre général des mesures incitatives en matière d'organisation interne, de financement, de sous-traitance, de formation professionnelle, de fiscalité, d'accès aux marchés et à des sites aménagés pour la promotion et le développement des PME.

La signature de ladite charte, le vendredi 5 janvier 2018, est la matérialisation de la volonté gouvernementale de «dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois», inscrite dans le Plan national de développement économique et social (PNDES). En effet, les PME représentent 80% du tissu économique du Burkina Faso et font face à diverses contraintes que la charte des PME se propose de résorber.

Les entreprises adhérentes pourront avoir accès à des avantages tels que l'accès à 15 % au moins de la commande publique, à la sous-traitance entre elles et avec les grandes entreprises. L'accès aux mécanismes de financements innovants, au renforcement des capacités managériales, à des sites aménagés (incubateurs et pépinières d'entreprises).

Au regard des nombreuses opportunités qui s'offrent aux entreprises, le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Stéphane Sanou, a invité l'ensemble des promoteurs a adhéré massivement à la charte des PME.

«Le gouvernement s'est engagé à faire des PME, le véritable levier de la croissance économique au regard du rôle qu'elles jouent dans la création de la valeur ajoutée, des emplois et de la lutte contre la pauvreté», a indiqué le ministre en charge du commerce.

Le président de la confédération générale des entreprises, Alassane Kouanda, signataire de cette charte, a rappelé que cette convention est l'aboutissement de huit ans de cheminement.

M. Kouanda s'est néanmoins réjoui de ce que la charte sorte enfin «des tiroirs» pour soulager les chefs d'entreprises des PME dans leur quête quotidienne de compétitivité, de performance et d'opportunités de développement.