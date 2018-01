Burkina Faso: Situation nationale - Le Brassard noir salue les efforts de gouvernance

Le président du Mouvement Brassard noir (MBN), Boukaré Conombo, a présenté ses vœux de paix aux Burkinabè et dénoncé le terrorisme et les remous sociaux, le jeudi 4 janvier 2018 à Ouagadougou. Il s'est également exprimé sur l'interpellation du colonel Auguste Denise Barry et fait une lecture croisée des discours de fin d'année du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré.

La situation nationale dans son ensemble est jalonnée, selon le président du Mouvement Brassard noir (MBN) Boukaré Conombo, par des pressions de nature à saper les efforts du gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne l'exécutif, de son avis, tient bon. En effet, l'année précédente aura été marquée par des pressions diverses, tant au niveau sécuritaire que sur le plan des revendications sociales.

Ainsi, se prononçant sur l'interpellation du colonel Auguste Denise Barry, M. Conombo a affirmé que c'est avec surprise et étonnement qu'il a appris la nouvelle.

« Quand nous étions au Conseil national de la transition (CNT), il faisait partie de ceux qui collaboraient bien avec cette instance. Aujourd'hui si la gendarmerie l'interpelle, c'est qu'il y a sans doute des preuves d'intention de déstabilisation avérées contre lui », a dit le responsable du MBN.

Parlant du récent discours du chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, Boukaré Conombo dit être estomaqué en voyant le président de l'UPC demander aux syndicats de continuer la pression. « Ma déception à son endroit est grande, car il devrait avoir un message d'apaisement et de rassemblement.

Au lieu de cela, c'est lui qui a refusé de rendre hommage aux martyrs et qui dit au président du Faso de rester dans l'esprit de l'insurrection ! S'il continue, il risque de rater son rendez-vous avec l'histoire », a-t-il affirmé. Le mouvement a aussi dénoncé sa plainte contre le ministre Simon Compaoré ainsi que son silence face à la demande de libération des généraux.

« Il devrait plutôt lutter pour rendre justice aux martyrs », a estimé M. Conombo. Par contre, l'adresse du chef de l'Etat à la Nation a été bien saluée par cette organisation de la société civile. En effet, le président du MBN indique qu'il s'agit d'un discours exhaustif qui touche tous les secteurs et est empreint de responsabilité car il invite les Burkinabè à bâtir un Burkina Faso libre et prospère.

Au regard du contexte sécuritaire, le MBN a estimé qu'à tous les niveaux (santé, infrastructures, agriculture, éducation, etc.), le gouvernement a réalisé des progrès. « Nous avons constaté qu'en deux ans de gestion, le président du Faso a relevé beaucoup de défis conformément à son programme de gouvernance », a-t-il dit.

,C'est pourquoi Boukaré Conombo demande de la modération dans la fronde sociale, afin que tous soient acteurs du développement durable. Le mouvement souhaite aussi l'opérationnalisation en 2018 du G5 Sahel pour traquer le terrorisme.

De l'avis du MBN, 2017 a été très éprouvante pour le pays. Et les acteurs souhaitent que l'année nouvelle soit meilleure et plus stable. « Nous souhaitons que 2018 soit une année de paix, de sécurité, de cohésion et de santé pour le Burkina Faso et sa diasporas », a conclu Boukaré Conombo.