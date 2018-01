Angola: CHAN - Primeiro de Agosto qualifie de fausses et insultantes les déclarations du dirigeant de la FAF

Pour cette compétition, Vasiljevic a convoqué les joueurs suivants: Landu, JB, Rui, Vá, Almeida, Herenilson, Manguxi, Mira, Wilson, Job, To Carneiro, Nary, Moco, Mano Calesso, Medá, Lito, Gui, De Paizo, Caporal, Celso Barros, Chiló, Fofó et Paty.

La note dit que Primeiro de Agosto est au courant de ses obligations sportives correctement encadrées dans la réglementation des organismes internationaux (FIFA et CAF) et dans les règlements de la FAF. . En conséquence, la direction de Primeiro de Agosto ne comprend pas les déclarations du vice-président de la FAF Adão Costa, violant les principes de l'éthique sportive.

Ainsi, en ce qui concerne Primeiro de Agosto, tout a été fait pour concilier les intérêts de la sélection et de son équipe. Les revers qui ont eu lieu sont normaux et découlent de l'activité sportive.

En vertu des objectifs de Primeiro Agosto dans l'Afro-coupe, où il veut atteindre la phase de groupes de la ligue des clubs champions africains et par coïncidence des dates, il a été convenu que quatre footballeurs allaient intégrer la sélection, un dans chaque position au lieu des neuf convoqués, notamment Massunguna, Macaia, Bua et Paizo.

La formation affectée aux Forces Armées Angolaises explique dans un communiqué publié sur son site Internet que les deux institutions en réunion ont analysé ensemble les sélectionnés de Primeiro de Agosto et il a été constaté qu'il y avait deux joueurs par position: Natael et Paizo, deux latéraux gauches, Show et Macaia, deux milieux défensifs, Nelson et Geraldo, deux attaquants droits.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.