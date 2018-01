Angola: La police fiscale saisit près de six millions de kwanzas

La province de Moxico partage 1.370 kilomètres de frontières terrestres et fluviales avec les républiques voisines de la Zambie et du Congo Démocratique.

En ce qui concerne l'activité fiscale douanière et les impôts, le commandant de surintendant de cette unité, le surintendant Fernando Tchiara, a souligné que durant la période en question, il y a eu l'important de 33.215 tonnes de divers produits et l'exportation de 11.851 tonnes de divers produits.

Selon l'agent de police, cette frontière a vu un grande mouvement migratoire, estimé à 26.189 citoyens nationaux et étrangers de divers âges et milieux sociaux.

Luena — Cinq millions 996 mille kwanzas et 100 dollars ont été saisis en 2017, par l'Unité de la Police fiscale, en possession illégale des ressortissants nationaux et étrangers, dans la province de Moxico, contre 19 millions 933 kwanzas confisqués en 2016.

