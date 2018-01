Angola: Bié - Le vice-gouverneur appelle à la solidarité des jeunes

Cuito — Le vice-gouverneur de Bié pour le secteur politique, social et économique, Carlos Ulombe da Silva, a appelé samedi à Cuito les institutions sociales à sensibiliser les jeunes à l'esprit de solidarité avec les familles vulnérables hospitalisées ou affectées par des calamités naturelles.

Intervenant à la fin d'une rencontre avec les membres de la Brigade des Jeunes Solidaires de Luanda, qui a fait don de sang à l'hôpital provincial, Carlos da Silva a salué le geste de l'organisation, soulignant le fait que ceux-ci ont quitté leur emploi pour se solidariser avec la souffrance des familles dans la province.

Il a déclaré que la Brigade des Jeunes Solidaires à Bié contrôle plus d'un millier de donneurs, défendant la nécessité pour les institutions sociales de sensibiliser la société afin de renforcer l'unité par la solidarité avec les problèmes liés à l'humanité.

À cet effet, a-t-il indiqué, le gouvernorat continue de travailler avec les institutions sociales pour augmenter le nombre de donneurs volontaires de sang dans la province, pour renforcer l'unité et la cohésion, et surtout pour répondre positivement aux demandes des unités sanitaires de la région avec d'éventuels problèmes de carence de sang.

Il a également déclaré que le gouvernement, à travers le secteur de la santé et ses partenaires, continue de travailler pour prévenir les causes qui font que les gens manquent de sang dans les hôpitaux provinciaux, à travers des actions et des programmes visant à réduire les coûts de la médecine curative, achat de médicaments et d'autres matériels consommables.

Il a profité de l'occasion pour renforcer l'appel aux institutions religieuses, autorités traditionnelles, associations partisanes et non partisanes de jeunes, parents et tuteurs à embrasser la cause, qui vise à éduquer les familles à améliorer les soins de santé primaires.