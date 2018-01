Angola: Cunene - Les tribus Ovambo d'Omakuto revivent la fête du bétail

Cet événement a, cette fois-ci, pour but de préserver les aspects de la culture de la région et de transmettre à la nouvelle génération l'importance de celui-ci, qui est accompagné par des histoires, des chansons, des danses folkloriques locales et un festin composé d'aliments et boissons typiques, outre l'abattage de plusieurs têtes de bétail pour donner aux invités.

Cette fois-ci, il a expliqué que les plus gros détenteurs de troupeaux bovins d'Omakuto, un total de 20, ont décidé de mettre en commun leurs pasteurs pour faire revivre la fête traditionnelle, afin de classer le meilleur animal quant à la qualité et le poids, passant ainsi le témoignage aux nouvelles générations.

Selon l'organisateur de l'événement, Moisés Kafenge, la fête se réalise chaque année, mais il n'a pas eu lieu dans la région il y a 19 ans en raison du changement climatique (sécheresse et inondations), qui mettent en cause principalement le développement des animaux, faute de pâturages.

