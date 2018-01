Niger: Procès des militaires accusés d'atteinte à la sûreté de l'Etat

Des enseignants nigériens contractuels, et qui ne sont donc pas encore intégrés à la… Plus »

Officiellement, neuf hauts gradés des Forces armées nigériennes ont été identifiés comme étant les meneurs. Il s'agit, entre autres, du général Salou Souleymane, ancien chef d'Etat-major des Forces armées nigériennes, du colonel Idi Na Haoua, commandant de la base aérienne de Niamey à l'époque des faits, le commandant Narey Maidoka, chef du 1er bataillon d'artillerie de Tillabéri et le lieutenant Hambally. Tous ont été arrêtés entre le 14 et le 15 décembre 2015.

C'est dans le grand amphithéâtre de la Gendarmerie nationale de Niamey que s'ouvre l'audience dans le procès des militaires impliqués dans le présumé coup d'Etat de juin 2015. Un procès attendu depuis deux ans par les Nigériens et les familles des prévenus. Au total, une vingtaine de personnes - civils et militaires - sont concernées.

