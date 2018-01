Madagascar: Vol à main armée - Un policier chauffeur d'escorte écroué

Les décisions et mesures disciplinaires que prennent les supérieurs est en parallèle à celles du parquet, selon le service de l'information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) de la police nationale, hier. « Si le tribunal le jette en prison, il sera donc révoqué. La police abat maintenant ses cartes qui est de reconquérir le cœur et la confiance du public par la transparence », a indiqué le chef de ce service. Une enquête a été également ouverte sur l'arme de poing utilisée par le malfaiteur si elle lui appartient ou pas.

Le voleur a tiré sur l'agent de sécurité, mais l'a raté. « La cartouche de son pistolet tombait par terre lors d'un deuxième tir. Attrapé, son arme a été également récupérée et confisquée », a indiqué le chef d'escadron Herilalatiana Andrianarisaona, chef du service de la communication et des relations publiques de la gendarmerie.

