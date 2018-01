Burkina Faso: La cause des personnes défavorisées au menu des échanges

Ce centre polyvalent, réalisé par la Croix rouge monégasque, a pour vocation de former en… Plus »

« Le Premier ministre s'est réjoui de voir que les actions de cette organisation s'inscrivent en droite ligne de celles du gouvernement et il nous a prodigué des conseils et donné des orientations pour renforcer les liens de partenariat avec certains ministères intervenant dans les mêmes domaines », a soutenu Hortense Karambiri.

En termes de perspectives, la présidente de l'association a parlé de formation des aides ménagères, d'un projet d'appui à la jeunesse en situation difficile dans la région du Centre et d'un autre projet d'appui aux activités socioéconomiques des veuves et femmes âgées en extrême pauvreté en vue de leur autonomisation.

Les efforts de LYDIE, a-t-elle poursuivi, ont permis, entre autres, la formation et la sensibilisation de 500 jeunes aux méfaits de la vie dans la rue, la réinsertion de 158 enfants de la rue dans leurs familles respectives, l'appui à 150 femmes vulnérables et la scolarisation de près de 100 enfants défavorisés dans des lycées et collèges.

Elle a indiqué que les actions de sa structure ciblent essentiellement les enfants de la rue, les orphelins, les personnes âgées, les veuves, les jeunes filles en difficultés, les personnes infectées et affectées par le VIH-Sida et autres personnes défavorisées.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le vendredi 5 janvier 2018, à Ouagadougou, la présidente de l'association LYDIE, le Pasteur Hortense Karambiri. Il a été question pour elle d'échanger avec le chef du gouvernement sur la vision de sa structure et le partenariat possible avec les ministères intervenant dans les mêmes domaines.

