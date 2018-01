Congo-Kinshasa: Procès contre les ADF 11 - Beni - Muhindo Akili Mundos au centre d'une cabale !

Très déçu, le public de Beni dénonce les allégations sans preuve des massacres mises à charge du Général de Brigade Muhindo Akili Mundos.

Un public assoiffé de la vérité sur les massacres des populations civiles innocentes est retourné chez lui très déçu après la comparution des renseignants qui chargeaient à longueur de journées le général de Brigade Muhindo Akili Mundos. Appelés à apporter les preuves de leurs allégations sur le général Mundos et les Fardc, les renseignants se sont distingués dans le colportage de fausses nouvelles et de la rumeur. Au demeurant, sieur Oscar Lusenge Kihundu qui avait affirmé haut et fort qu'il avait été sollicité par quatre fois par le général Mundos pour faire partie de l'équipe des massacreurs. A la question de la Cour de décrire les lieux de rencontre avec le général Mundos, monsieur Oscar Lusenge s'est perdu dans une description illusoire du Rock hôtel. Il a déclaré avec insistance avoir été reçu autour de la piscine de cet hôtel à deux reprises.

Le public n'en revenait pas. Rock hôtel n'a pas de piscine. Et donc, Oscar Lusenge avait fabriqué cette histoire. De deux, lorsqu'il donne les dates desdites rencontres, il est rattrapé par son montage. A ces dates, le général Mundos est en plein front déterminé à en découdre avec les islamistes ADF. C'est durant cette période que les Fardc vont prendre Madina, le quartier général des ADF. Par la suite, le général Mundos était en déplacement au mois de mai 2014. Oscar Lusenge Kihundu a menti avec intention manifeste de nuire. Oscar Lusenge était en détention à la prison de Goma, poursuivi dans l'assassinat de la femme d'un garde par cet de son bébé de trois mois par étouffement à l'aide d'une corde.

La déception du public ne s'est pas arrêtée à Oscar Lusenge. Les renseignants Me Jean-Paul Paluku Ngahangondi et Emmanuel Thembo Kalimuli, secrétaire général académique à l'ISTAD/Beni, ont déclaré, devant un public ahuri, que leurs sources et preuves contre le général Mundos et les Fardc, c'étaient les déclarations du président national du RCD/K-ML et ex-ministre des Affaires étrangères de Joseph Kabila, monsieur Mbusa Nyamwisi et d'un Américain. Avant même que le général Mundos ne comparaisse, le public avait compris qu'il était l'objet d'une cabale montée de toutes pièces pour nuire à sa personne. Le général de Brigade Charles Muhindo Akili Mundos a, toutefois, répondu à certaines préoccupations de la défense notamment sur l'identité des massacreurs.

Qui sont les massacreurs, selon vous qui avez commandé le front à un moment, a demandé un avocat ? La réponse du général Mundos était claire : « les massacreurs, ce sont les islamistes ADF et leurs alliés». Il a aussi expliqué que dans les endroits où étaient déployées ses troupes de la 31ème Brigade, il n'y avait jamais eu des massacres jusqu'à leur retrait. Watalinga, Kaynama et le front Nadui ou Madina. Répondant à ceux qui disent que les Fardc n'ont jamais attrapé un seul terroriste ADF, le général Mundos a fait parler les faits : « ceux qui comparaissent devant cette Cour et que vous défendez, ce sont des ADF que les Fardc ont eu à capturer. Et la plupart, lors des combats. »

Ayant éclairé la Cour sur certains aspects de la guerre contre les ADF, le général Mundos a regagné son poste d'affectation après deux semaines de gymnastique judiciaire. Quant aux renseignants comblés de ridicule, certains ont eu le temps de s'enfuir tels Jean-Paul Paluku Ngahangondi, président national de l'Ongdh Convention pour le Respect des droits de l'homme (CRDH), les journalistes Christian Kahindo Muke et Esaïe Musayi Katahvu qui ont participé dans la campagne de démoralisation des troupes au front à travers les rapports du Groupe d'Etudes sur le Congo (GEC). Il a été démontré que de nombreux rapports des experts occidentaux sont truffés de contre- vérités dans l'unique but de nuire à des officiers et de détruire l'armée nationale, les Fardc.

L'on peut mesurer le préjudice que certains compatriotes causent à la nation simplement parce qu'ils sont au service des étrangers ou des politiciens en mal de positionnement.