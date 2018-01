Congo-Kinshasa/Maroc: La CAF invite Robert Kidiaba au Chan Maroc 2018

Le légendaire gardien congolais, Robert Kidiaba Muteba, est attendu le 11 janvier prochain à Casablanca, au Maroc. La Caf l'a officiellement invité pour prendre part aux côtés de ses invités honneurs, à la 5ème édition du Championnat d'Afrique des Nations Chan Maroc 2018.

Une fierté pour les Congolais, ce grand gardien de but a fait son temps avec les Léopards et les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe, où il continue à prester jusqu'à ce jour comme entraineur des gardiens.

Sur le plan continental, Robert Kidiaba a gagné la première édition du Chan en 2009 en Côte d'Ivoire avec les Léopards. Il a gagné la Ligue des champions de la CAF en 2009, 2010 et 2015 avec le Tout-Puissant Mazembe.

Il a aussi gagné la Supercoupe de la CAF en 2010 et 2011 toujours avec le TP Mazembe où il a passé toute sa carrière. Dans son palmarès, il détient également la médaille de finaliste de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2010 avec le TP Mazembe.

Et aussi, la médaille de troisième place à la Coupe d'Afrique des nations Guinée-équatoriale 2015. Dans les stades africains et d'ailleurs, où Kidiaba a gagné toutes ces médailles, le Congolais a laissé des empreintes indélébile avec sa célèbre danse sautillant sur les fesses, des arrêts spectaculaires, sa fameuse coiffure etc.

Dans les annales du football africain, Robert Kidiaba est compté parmi les icônes, surtout avec sa danse qui est restée une référence. C'est à ce titre que la Caf l'invite à rehausser de sa présence à cette 5ème édition du Chan. Il y restera pour toute la durée du Chan. La compétition démarre le 13 janvier et prend fin le 4 février 2018.

Joueur prolifique

Robert Kidiaba Muteba est un joueur qui a joué jusqu'au-delà de 40 ans. Il est né le 1er février 1975, il s'est engagé avec le TP Mazembe en 2002, et il a joué jusqu'en 2016.

Avec la sélection, il a arrêté en février 2015, aussitôt après son exploit avec les Léopards à la Can Guinée-équatoriale 2015. Durant cette Can, Kidiaba, conscient qu'il jouait sa dernière Can, s'est battu comme un vrai Léopards pour sortir par la grande porte. Il l'a vraiment démontré à son dernier match : la petite finale Guinée Equatoriale-RDC.

Dans ce match, Robert Kidiaba sortira toute sa classe face à la Guinée Equatoriale, malgré l'appui de son public, permettant à la RDC d'atteindre les 90 minutes de jeu sans encaisser le moindre but.

Dans la foulée, Robert Kidiaba arrêtera un pénalty de l'équipe adversaire lors de la séance des tirs au but décrochant au passage la 3e place de cette Coupe d'Afrique des nations.

Une performance et carrière saluées de manière très appréciable par l'international Ivoirien Didier Drogba qui a déclara ceci : «Une légende d'Afrique tire sa révérence et de quelle manière ! Merci Robert Kidiaba et bonne chance pour la suite... ».