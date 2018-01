Congo-Kinshasa: Nouvel horizon ?

opinion

Gouvernement-Clergé catholique : le bras de fer est engagé. Deux langages corsés, deux visions rivales. L'Après-Marche du 31 décembre 2016 divise. Guerre des chiffres. Déclarations contre déclarations.

On crie à la manipulation. On s'accuse mutuellement d'avoir dit ceci ou cela. Au sujet de l'Accord de la Saint Sylvestre, lui-même, les opinons sont teintées d'optimisme et de scepticisme, à la fois. Au Rassemblement de Limete, l'on considère que la machine n'a jamais décollé. A la Majorité, l'on croit que tout a été fait et que l'essentiel maintenant, c'est d'aller aux élections. A ce décor, s'ajoutent des incompréhensions liées notamment, à l'interprétation divergente des conditions dans lesquelles les élections pourraient être organisées. Mais, où va-t-on ? Quelle sera l'issue de ces élections-là, tant qu'un minimum de rapprochement de vue n'aura pas été réalisé en amont ? Que des inquiétudes qui sont, tout de même, balayées du côté du Gouvernement qui promet de tout mettre en œuvre, y compris de déférer les auteurs des marches dites pacifiques devant la justice, en cas de récidive. Difficile de croire, en tout cas, en une compétition démocratique saine, lors des prochaines joutes électorales.

L'histoire renseigne, en effet, que prévues en 2016 et décalées en 2017, les élections pluralistes n'ont pas eu lieu en RD. Congo. Un nouvel horizon fixe, désormais, le cap sur le 23 décembre 2018. La CENI, celle-là même qui, à un certain moment, avait besoin de 504 jours à compter à partir de la fin de l'enrôlement des électeurs était, finalement, revenue à la raison, à la suite de pressions internes et externes. Nombreux sont ceux qui, derrière le manteau, pensent que le bref passage de Nikki Haley à Kinshasa, la Représentante des USA à l'Onu, aura eu un effet positif dans le changement des calculs.

Certes, les jours ont été revus à la baisse et le calendrier a été publié, le 5 novembre 2017. Depuis ce jour-là, un autre débat est sorti du bois pour enrichir l'agora politique en RD. Congo. L'affaire du décaissement est venue, dans ce contexte, marquer les esprits et obliger la même CENI à faire parler les chiffres. Et, à ce propos, Jeune Afrique qui a eu la primeur, en a fait ses choux gras. Même si Nangaa, lors de sa rencontre, le 30 décembre dernier, avec les responsables des médias, se disait trahi de retrouver ses simulations des chiffres dans la presse, il n'en demeure pas moins qu'un plan de décaissement, fut-il celui de la CENI, est un document d'intérêt public. Surtout qu'à la publication du calendrier, la question consécutive au financement des élections figurait, elle aussi, en première ligne des contraintes auxquelles l'ensemble du processus électoral serait confronté, s'il faut respecter, in fine, le rendez-vous du 23 décembre 2018. Mais, au-delà de ces écueils financiers et techniques dont le Budget 2018 semble avoir fixé l'essentiel de ses priorités, les pesanteurs politiques et sécuritaires sont loin d'être vidées.

D'abord, la loi électorale. Puis, la crispation politique à l'aune des manifestations, marches, et autres journées villes mortes. De plus en plus, même si Tshibala, dans sa foi, promettait d'allouer 60 millions de dollars américains à la CENI, pour booster le processus électoral, tant que les acteurs politiques majeurs n'y sont pas embarqués, la peur mêlée au doute, quant à la perspective des élections apaisées, continuer à hanter les potentiels candidats ainsi que leurs électeurs.

Lorsque l'aile dure du Rassemblement conteste le calendrier, remet en cause la loi électorale et, très prochainement, le fichier électoral en raison de la non-application de l'Accord de la Saint Sylvestre, dans son volet relatif à la redynamisation de la CENI, comment peut-on espérer avoir des élections dites apaisées sans cette partie importante de la classe politique ? Tout comme sur l'autre versant, lorsque ce même Rassemblement continue à réclamer la décrispation politique, le respect des droits de l'homme et de la liberté de manifester, l'égalité de chance ou les mesures de confiance, que ferait-on pour retrouver le consensus et rééquilibrer les choses de telle sorte que le processus aboutisse ? Nangaa ou Tshibala ont-ils de nouvelles assurances à donner ?