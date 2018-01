Congo-Kinshasa: Code minier - Martin Kabwelulu vide les préoccupations des Sénateurs

Après son intervention mardi 2 janvier 2018 au Sénat, Martin Kabwelulu, Ministre des mines de la RD. Congo, a été encore vendredi 5 janvier 2018 face aux honorables Sénateurs.

Il s'est présenté, en effet, une fois de plus, pour répondre aux diverses questions posées par ces élus des élus du peuple, à l'occasion du débat général sur la présentation de l'économie du projet de loi modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier en RDC.

Il sied de noter, au passage, que c'est depuis la dernière session parlementaire ordinaire, celle du mois de mars 2017, précisément, que le Parlement de la République Démocratique du Congo s'emploie à doter le pays d'un nouveau Code minier en remplaçant celui qui a été promulgué en juillet 2002.

A en croire Martin Kabwelulu, le présent Code minier, alors innové, vise, entre autres, l'accroissement du niveau de contrôle de la gestion des titres miniers et du domaine minier; repréciser les éléments relatifs à la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises minières vis-à-vis des communautés affectées par les projets miniers; revoir au mieux, les intérêts de l'Etat et de ces entreprises, le régime fiscal, douanier et de change. Et, aussi, assurer l'émergence de la RD. Congo et son développement durable à partir de ses ressources du sol et du sous-sol.

Le Ministre des Mines, Martin Kabwelulu, reste très claire et logique, quant à l'objectif poursuivi par le Gouvernement à travers la révision du Code minier.

Sans ambages, ce dernier a fait comprendre que "l'objectif primordial de la révision du Code minier est simplement celui de faire des mines un véritable moteur de développement du pays. Ce, en assurant que l'Etat, les communautés locales et les investisseurs puissent tirer des profits équitables de l'exploitation minière", affirmait-il.

C'est dans cette perspective que le Ministre des mines s'est encore pointé le vendredi dernier au Sénat, question pour lui, de vider les préoccupations des honorables Sénateurs, lesquelles préoccupations ont été notées par le Ministre des mines, lors de la plénière de mardi 2 janvier 2018, au cours de laquelle, ce dernier avait rendu l'économie générale de cet "important" projet de loi.

Ainsi, pour bien répondre à ces préoccupations, Martin Kabwelulu a préféré en premier lieu, regrouper les différentes questions et recommandations soulevées par les Sénateurs suivant les six piliers autour desquels sont articulées les principales modifications du Code minier.

Notamment, les questions relatives à la gestion des titres miniers; du domaine minier; à responsabilité sociale et environnementale; les questions relatives à la fiscalité; et les questions relatives au rôle de l'Etat et, en second lieu, aborder les questions spécifiques qui ont été adressées au cours du débat général par les Honorables Sénateurs.

S'agissant des questions relatives à la gestion des titres miniers, le Ministre Martin Kabwelulu a laissé entendre que la disposition qui vise à augmenter la participation de l'Etat à 10% réside des négociations entre les différentes parties qui ont pris part au processus de révision dudit Code minier.

Quant aux questions relatives à la gestion du domaine minier, il sied de souligner que le patron des mines a été suffisamment lumineux dans sa réponse. Il a précisé, entre autres, que ce Code minier garantit à l'Etat la flexibilité de faire face aux développements imprévus du marché international.

Ainsi, le présent Code révisé, prévoit que si la conjoncture économique internationale l'exige, le Chef du Gouvernement peut, dans l'intérêt de l'Etat, déclarer certaines substances minérales comme étant "substances stratégiques".

Par rapport aux questions relatives à la responsabilité sociale et environnementale, Martin Kabwelulu n'a pas titubé. Il a indique, dans ses propos, que dans le cadre de la présente révision, les projets d'infrastructure socio-économiques et des services sociaux de développement communautaire à réaliser, seront précisés dans un Cahier des charges qui devra être élaboré et déposé au Service habilité du Ministère des Mines, pour instruction et approbation, en conformité avec les dispositions réglementaires en la matière.

Au sujet des questions relatives à la transparence et à la bonne gouvernance, le Ministre des mines, lui, a signifié que ce pilier du Code minier permettra à l'Etat de retracer réellement ce qui est payé par les sociétés minières. Par contre, tout ce qui n'apparaitra pas, sera considéré comme étant une fraude.

Répondant aux questions relatives à la fiscalité, cette révision va permettre à l'Etat de tirer un profit raisonnable de l'exploitation minière des substances minérales épuisables de son sol et de son sous-sol, et services de base, a indiqué le Ministre Martin Kabwelulu.

Dans cette perspective, au sujet de la part des provinces par exemple, le Code minier révisé prévoit que le titulaire du titre minier d'exploitation verse la redevance de 60% au Gouvernement, 25% sur un compte désigné par la Province où se trouve le projet et 15% sur un compte désigné par l'Entité Territoriale Déconcentrée dans le ressort duquel s'opère l'exploitation.

Enfin, en guise de réponse aux questions relatives au rôle de l'Etat, le Ministre à, entre autres, signifié aux sénateurs, que les entreprises minières du portefeuille de l'Etat, jadis Entreprises Publiques, ont subi une transformation fondamentale à la faveur de la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 relative à la transformation des entreprises publiques, votée par le Parlement.

A ce titre, a-t-il indiqué, que le rôle de la tutelle technique qui était reconnu au Ministère sectoriel n'est plus d'actualité, à telle enseigne que ces entreprises, devenues sociétés commerciales au sens du droit positif en la matière, en l'occurrence le droit OHADA, sont régies conformément à ce droit et à leurs statuts.

Ayant ainsi rencontré les diverses préoccupations des sénateurs, le Ministre des mines, Martin Kabwelulu, a affirmé dans la foulée, que cette révision n'est pas timide.

"Il s'agit d'une modification qui touche certaines dispositions pertinentes du Code minier, et réforme fondamentale du Code minier", a-t-il indiqué. Ce texte a été ainsi transmis à la Commission mixte ECOFIN, PAJ et ERNT pour des derniers toilettages et son enrichissement, si nécessaire, dans un délai de quatre jours.