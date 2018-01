Sous le haut patronage de M. Alphonse Ngoyi Kasanji, le Gouverneur du Kasaï Orientale, le comité de pilotage provincial de la réforme des finances publiques et locales a organisé depuis le 27décembre dernier, un atelier de formation sur la fiscalité et les procédures de recouvrement en faveur des cadres et agents de la Direction Générale des recettes du Kasaï Oriental, avec l'appui financier de Coref-Profit Congo.

C'est la salle de réunion de l'Hôtel Kabe de Luxe qui a servi de cadre à cette formation. Deux éminents experts respectivement, Emmanuel Matadi, Coordonateur de la cellule des finances au Ministère des Finances de la Ville-Province de Kinshasa et Jean-René Matiti, Haut cadre de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa (DGRK), avec à leur tête, l'Assistant Technique et Représentant personnel du Coordonnateur National du Comité d'orientation de la réforme des fiances publiques, M. Moïse Assani, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Cela, en transmettant l'essentiel de leurs connaissances afin que la DGRKOR soit à la hauteur de mobiliser davantage les recettes propres de la Province du Kasaï Oriental.

Tout en saluant la tenue de cet atelier de formation, Albert Bukasa, le Directeur Général de la DGRKOR, n'a pas manqué de remercier COREF/Profit-Congo qui, par des formations, ne cesse de rendre la DGRKOR plus compétitive et performante dans la mobilisation des recettes. C'est ainsi qu'il a encouragé tous les agents et cadres de cette régie financière afin de rentabiliser les connaissances acquises. Du côté des participants, ils sont convaincus que les enseignements reçus ne l'ont pas été en vain. Sur ce, ils ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que la mobilisation des recettes se fasse dans les conditions requises par les règles en la matière.

Pour sa part, l'Assistant technique et Représentant personnel du Coordonateur National de Coref, Monsieur Moïse, a déclaré que la DGRKOR a choisi sa bonne part pour penser à renforcer ses capacités et COREF (Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques), une structure de l'Etat qui a reçu mandat de mettre en œuvre la stratégie de la réforme des finances publiques avec le financement des multi-bailleurs (la Banque Mondiale, Royaume de Belgique et Grande Bretagne), s'est acquitté, à son tour, de sa mission.

Au nom du Ministre Provincial des Finances et Président du Comité de Pilotage de la réforme des Finances Publiques et locales, Alfred Kamba, le Coordonateur Provincial de profit-Congo a eu des mots justes pour remercier tous les participants et déclarer clos, cet atelier de mise à niveau en faveur du personnel de la DGRKOR.