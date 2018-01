Burkina Faso: Enfin un consensus avec les contrôleurs de travail

Ce centre polyvalent, réalisé par la Croix rouge monégasque, a pour vocation de former en… Plus »

Et, également l'octroi d'un ordinateur tous les cinq ans et d'un téléphone portable tous les deux ans aux contrôleurs de travail. « Les conventions internationales préconisent de mettre les contrôleurs du travail dans de bonnes conditions de travail pour leur permettre d'accomplir correctement leurs tâches », a insisté le ministre en charge de la fonction publique, Clément Sawadogo. M. Sawadogo s'est réjoui de l'issue heureuse des négociations avant d'inviter les contrôleurs du travail à reprendre leurs activités.

Aux dires du ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Clément Sawadogo, à l'issue des concertations, le gouvernement a admis que les contrôleurs donnaient beaucoup de leurs temps pour leurs missions et pouvaient même travailler les jours fériés. C'est pourquoi, a-t-il dit, le gouvernement a décidé de leur accorder une indemnité de conciliation.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.