Cote d'Ivoire: Henriette Dagri Diabaté (présidente du Rdr) - "Je vous exhorte à travailler ardemment"

Après le succès retentissant de notre 3ème Congrès Ordinaire, nous avons procédé en parfait accord avec le Président d'Honneur de notre Parti à la nomination des Vice-Présidents et des Secrétaires Généraux Adjoints. Je voudrais d'entrée, vous renouveler mes félicitations et celles du Président d'Honneur car chacun d'entre vous, mérite du Parti et c'est à ce titre que vous siégez dans cette instance importante.

Je voudrais profiter de cette première rencontre de l'année 2018 pour vous présenter mes vœux les meilleurs. L'année 2017 qui s'achève a été émaillée de quelques difficultés que le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a su juguler grâce à sa dextérité et à son leadership.

Cette reprise en main de la situation a permis à notre pays de maintenir la confiance de nos partenaires internationaux qui l'ont traduit par l'organisation de plusieurs grandes conférences mondiales, des jeux de la Francophonie et la désignation de la Côte d'Ivoire par le Fonds Monétaire International comme un des pays pré- émergents en Afrique.

Pour l'année 2018, le Président Alassane Ouattara entend poursuivre ses grands engagements, comme l'atteste son message à la nation du 31 décembre 2017.

C'est pourquoi il me plaît, en ce moment précis, de lui rendre, en notre nom à tous, un hommage déférent pour toutes les initiatives prises et les actions réalisées depuis son accession à la magistrature suprême. Chers frères, chères sœurs L'article 22 de nos statuts attribue à la Présidence du Parti la mission hautement morale de garant de la ligne politique, conformément aux résolutions et recommandations du Congrès.

C'est pourquoi, il a plu au Congrès de mettre à la disposition du Parti, des personnalités devant aider le Président dans l'accomplissement de sa mission. Chers frères, chères sœurs Notre mission est donc importante, surtout en ces moments ou des enjeux déterminants s'annoncent à l'horizon, notamment : - la construction du parti unifié, une des résolutions fortes de notre 3ème Congrès Ordinaire ; et - l'organisation des élections municipales, régionales et sénatoriales. Chers frères, chères sœurs Notre Président d'Honneur a pris des engagements forts devant le Congrès en notre nom à tous. Il les a réaffirmés dans son message à la nation le 31 décembre 2017. Nous devons donc travailler à traduire en actes cette volonté clairement exprimée.

Dans la droite ligne de ces engagements, nous devons travailler à faire de la Côte d'Ivoire, un pays stable, un pays rassemblé, un pays en paix, et ce, dans une dynamique unitaire. Chers frères, chères sœurs Face à l'engagement du Président d'Honneur et des enjeux que je viens de décliner, j'attends de chacun de vous de la détermination dans l'action.

Pour vous permettre d'être à la hauteur de ces défis, des feuilles de route qui renferment vos différentes attributions et compétences, vous seront remises dans les jours à venir. Lorsque vous recevrez ces précieux documents, je vous exhorte à travailler ardemment à leur mise en œuvre dans le respect de vos différentes attributions et compétences. Sur ces mots, tout en renouvelant mes vives félicitations et mes vœux du nouvel an, je vous remercie pour votre présence.