Cote d'Ivoire: Gouvernance locale et innovation - Trois acteurs de développement honorés

La paix, une des valeurs, qui a toujours caractérisé nos peuples. », a-t-il déclaré. Quant aux deux autres prix dans la catégorie, des projets innovants et des actions sociales, ils sont revenus respectivement, à Obou Biessan Félix, Dg de la compagnie internationale d'aménagement de terrain (CIAT) et à Tano Kouassi Thomson administrateur des services financiers et président de l'Ong « Case d'Afrique ».

Pour le Grand Prix les « Builders » 2018 de l'intégration régionale décerné à l'ex-ministre, M. Patrice Kouamé , il a relevé le dynamisme que l'ex-ministre d'Houphouët-Boigny a pu souffler au Conseil de l'entente, en si peu de temps, après sa nomination le 1er janvier 2012, par la conférence des chefs d'Etats ( Mali,Burkina Faso, Niger ,Togo et Côte d'Ivoire). Il a salué les qualités de l'homme et ses actions au sein de l'organisation de coopération régionale créée en 1959.

