Cote d'Ivoire: Election à la chambre des métiers - Le candidat, Camara Sékou, invite les artisans à faire «le bon choix»

La Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne… Plus »

Précisons que le mandat du Bamba Kassoum, a officiellement pris fin le 7 juin 2017 (Élu le 27 mai 2012 et investi le 7 juin 2012). C'est finalement en cette année 2018 que les instances de la Chambre seront renouvelées. Des élections que la tutelle (le Ministère du commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME) veut pour dans trois mois.

J'ai déjà signé plusieurs accords de principe avec des partenaires financiers internationaux dans ce sens. Nous allons donner à la Cnmci, le rayonnement qu'elle devrait avoir, mais qu'elle n'a jamais eu à cause de la vision qui a manqué depuis sa création en 1993 », a lancé Camara Sékou, en présence de Camara Vazoumana (Opérateur économique et parrain de sa candidature).

Après avoir écouté les préoccupations des artisans et enregistré leurs griefs contre l'équipe sortante, le candidat Camara Sékou a appelé les uns et les autres au calme. Car, pour lui, l'heure du changement a sonné avec cette élection annoncée pour les prochains mois.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.